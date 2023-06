Ocoyoacac, Méx-. Han pasado siete meses desde el fallecimiento de Martín Quijano, quien fue atropellado cuando un conductor intentó huir para no pagar 400 pesos de la gasolina que cargó en la estación de servicio ubicada en el municipio de Ocoyoacac.

De acuerdo con la esposa de la víctima, la señora Ivonne Santos, el presunto responsable del atropellamiento apenas hoy fue a declarar, pues, presentaba una operación en la Mandíbula que le impedían hablar, si bien señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha cumplido con su trabajo, las aseguradoras pretenden evadir el pago por la indemnización correspondiente.

El hombre que provocó la muerte del despachador pretendía evadir el pago de 400 pesos, cuando cargó el combustible dijo que pagaría con tarjeta, mientras Martín preparaba la máquina para pagar, el conductor aceleró, llevando en el cofre al despachador, quien terminó prensado contra un tráiler.

Ivonne dijo que se encuentra desesperada, porque inició las pláticas con gente de la aseguradora GNP; sin embargo, señalan que tras entrevistar al presunto responsable del incidente, hay muchas inconsistencias que no permiten clarificar de quién fue la responsabilidad.

Ivonne pide justicia, porque por ahora no hay quien le ayude y debe mantener a sus dos hijos, no solo eso, el gerente de la estación ubicada en la comunidad de San Antonio El Llanito, Ocoyoacac, se rehúsa a entregar la constancia laboral de Martín, además ella debe asumir los ingresos que antes solventaba su marido, quien tenía tres empleos, también conducía un transporte escolar y trabajaba polarizando vidrios.

Comentó que la justicia es lenta, porque hay videos que muestran cómo su esposo ni siquiera había sacado la manguera del automóvil, además el peritaje de las autoridades demostró que la responsabilidad fue el automovilista, que entrado en las horas de la madrugada se envalentonó e intentó huir sin pagar.

“No hemos tenido apoyo alguno, ya en la gasolinera ni me responden, no hubo apoyo económico, debo hacer la tramitación de beneficiario para recibir una indemnización, pero el propio gerente se ha negado a cumplir con esa expedición del documento, de modo que me dejaron abandonada y de manos atadas, porque solo uno de los dos gerentes respondió, de su bolsa me dejó dinero para los gastos funerarios, pero nada más”, puntualizó.







