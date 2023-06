Molestia y filas prolongadas en verificentros del Estado de México, donde “¡no hay citas ni sistema!”, externan hoy automovilistas.

Por ejemplo en el verificentro 949 ubicado en la calle Santa Ana en Tecamachalco, decenas de conductores forman fila.

“Llegué a las 7 de la mañana al no haber citas y son 9:40 y sigo en espera, no hay verificaciones porque no hay sistema, según qué por el cambio de gobierno”, señaló con molestia un automovilista.

El problema es la plataforma, explicaron administradores de verificentros, “desde hace una semana y media tiene problemas y no hay citas”.

Cabe señalar que al inicio de este último bimestre las verificaciones se realizarán sin contratiempos, aún llegando sin cita.

EL UNIVERSAL solicitó versión oficial a autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, sobre esta denuncia y está en espera de una respuesta.

