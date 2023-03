Muerto por explosión en Metepec era albañil de la zona; dueños no tenían permiso para vender pirotecnia

Metepec, Méx.- El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, informó que la persona que murió derivado de la explosión de un polvorín en el municipio de Metepec era un albañil quien estaba laborando cuando ocurrió el incidente. Afirmó que el lugar no contaba con permisos para elaboración y venta de fuegos pirotécnicos, en tanto que el ayuntamiento desconocía que se realizaran dichas actividades en el lugar.

En entrevista, en el lugar donde ocurrió la explosión a las 11:30 horas de este jueves, informó que derivado del material con el que se elaboraba la pirotecnia, fue lo que ocasionó el incidente y si bien en principio las autoridades locales habían señalado que este lugar contaba con permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al llegar el Instituto estatal de la Pirotecnia, encontraron que era un polvorín clandestino.

Señaló que el ayuntamiento no cuenta con información sobre que se desarrollara este tipo de actividad en la demarcación y no cuentan con datos sobre que haya otro taller dedicado a este oficio, indicó que al interior del inmueble donde ocurrió la detonación no había más personas que el trabajador que realizaba labores de plomería.

Al lugar acudió personal de la Coordinación de PC del Estado de México, la municipal, peritos de la Fiscalía General de Justicia estatal, así como de la SEDENA; además al no presentar permisos para esta actividad el delito es federal, por lo que será la FGJEM y la SEDENA quienes lleven a cabo las investigaciones. Explicó que no hubo daños colaterales en las viviendas aledañas, sólo estructurales en la casa donde ocurrió la explosión, reportada en el segundo piso.

También confirmó que los dueños del domicilio se presentaron en el lugar, además llamó la ciudadanía a no realizar este tipo de actividades sin permisos oficiales, pues este caso pudo ser una gran desgracia y lamentó que algunos vecinos sigan tratando de proteger a los responsables del taller clandestino rechazando que se dedicaban a esta actividad.

“Era una habitación muy pequeña y afortunadamente no pasó a mayores, pedimos que la gente se tranquilice, no pasará a más y habrá un operativo por parte de la Coordinación de PC municipal, con la finalidad de verificar que no haya otros talleres clandestinos que pongan en riesgo a la ciudadanía”, comentó.



