Toluca, Méx.— El perfil de los motorratones es de jóvenes que se dedican a cometer ilícitos porque sus familias están desintegradas y no ha habido quién los oriente; personas que no tienen actividad, quienes están vinculados a “grupillos” que operan coyunturalmente, pero que se han desarticulado en dos años de gestión y no pertenecen a bandas criminales ni al crimen organizado, aseguró el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez.

Explicó que en un año han retirado de circulación más de mil 250 motocicletas que incumplían con la documentación, los operadores no podían acreditar que fueran vehículos lícitos, en tanto que han “sancionado a una cantidad de personas” y si bien reconoció que hay hechos aislados, no significa que van a bajar la guardia, pues a la par han retirado vehículos abandonados que servían de muro para esconder a estos delincuentes.

Reiteró que no son bandas de motorratones, sino jóvenes que van dos o tres a bordo de una moto quienes se dedicaban a robar celulares y bolsas o mochilas en áreas como el primer cuadro, la Terminal de Autobuses y el Mercado Juárez.