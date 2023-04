El municipio de Coacalco, en el Estado de México, implementó un nuevo registro para motociclistas en el cual les exigen portar placas municipales adicionales a las que emite la Secretaría de Movilidad, pero elementos de Tránsito del ayuntamiento obligan a los conductores a pagar una multa por no contar con una de ellas o les piden mordida, según denunciaron bikers.

“La primera vez me bajaron de mi moto y la subieron a la brava al remolque.

“La segunda, una oficial de Tránsito se me acercó y me preguntó por qué no portaba la nueva placa de Coacalco, pero la verdad le dije que no le veía caso sacarla, ya que solamente iba de paso por el municipio, pero insistió en que si no portaba la placa tenía que darle 400 pesos para que no se llevaran mi moto. En ese momento me quitó mi celular, lo apagó y me dijo que lo prendiera hasta que llegara a mi destino.

“Recuerdo que traía una cangurera enfrente, y ahí fue donde me pidió que le pusiera el dinero”, dijo Ricardo, motociclista.

Según los testimonios, la forma en que operan es en grupos de entre seis y 10 policías, quienes en su mayoría no se identifican, realizan retenes en cruces de la avenida Mexiquense y otras vías principales como la José López Portillo, donde los acompaña una camioneta de remolque que usan para subir las motos de quienes se nieguen a pagar la multa de 3 mil 800 pesos, o en su caso, darles un entre que puede ir de los 500 hasta mil 600 pesos.

“Cuando me pararon, me quitaron mi moto y se la llevaron al corralón, donde pagué un aproximado de mil ciento y cachito, pues, según ellos, me hicieron un “descuento”, ya que si pagaba la multa completa iban a ser 3 mil 500. Antes de entrar a pagar para llevarme mi moto, me pidieron que no sacara fotos, de hecho, en la entrada me advirtieron que no podía sacar mi celular para nada”, mencionó David, otra víctima de la corrupción.

Este nuevo registro que estableció el municipio tiene como objetivo, de acuerdo con su página de internet, prevenir la comisión de delitos relacionados con motocicletas y mantener un orden vial que promueva la seguridad.

Sobre las denuncias, las autoridades de Coacalco respondieron a EL UNIVERSAL que, hasta el momento, Asuntos Internos de la Comisaría de Seguridad Pública ni Tránsito Municipal o la Contraloría Municipal han recibido quejas o denuncias por corrupción de sus elementos, por lo que invitan a la ciudadanía a que en caso de que algún elemento les pida dinero en efectivo a los conductores sancionados, emitan su queja o denuncia a la oficina de la contraloría, que se encuentra en la planta baja del Palacio Municipal de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, o comunicarse al 55 91 59270.