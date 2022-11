Morena interpondrá demanda en FGR por los actos vandálicos en sus oficinas en Toluca

La dirigente de Morena en el Estado de México, Martha Guerrero informó que este miércoles acudirán ante la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) para interponer una demanda penal contra los responsables de los actos vandálicos contra oficinas de este instituto político ubicadas en Toluca y llamó al presidente municipal, Raymundo Martínez para que se garantice la seguridad de este inmueble rentado por el partido.

“Tenemos bastante claro que es el Estado de México, con un gobierno priista, y es un ambiente de intimidación lo que traemos todos los integrantes del Comité Ejecutivo, vamos a hacer todo lo posible, pero siempre por la vía democrática y pacífica de ganar el 2023, y este tipo de acciones no nos van a intimidar en lo mínimo, estamos conscientes del papel que jugamos”, subrayó.

Lo anterior, pues el fin de semana un grupo de personas vandalizó la fachada de la casa que utilizan como oficinas administrativas, ubicado en la colonia Ciprés, en las fachadas fueron pintadas frases como: “fuera perros” y “chairos”, sin que hasta el momento haya detenidos ni señalados los responsables de las pintas.

Detalló que sí hay videos del día de las pintas, en el que se identifican a cuatro personas jóvenes, pero se rehusó a señalar a algún partido político o grupo en particular, sino pidió esperar hasta que se desarrollen las investigaciones correspondientes. El video, agregó, fue proporcionado por un vecino que lo capturó desde su automóvil.

En conferencia de prensa, acompañada por el diputado Nazario Gutiérrez, aclaró que tienen un mes de haberse cambiado a dicha sede; sin embargo, señaló que estos actos ocurren a unos meses del inicio del proceso electoral, además a unas horas de la marcha que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, la líder estatal del partido en la entidad, pidió al secretario General de Gobierno, Luis Felipe Puente que ponga atención y cuidado sobre lo que está sucediendo, pues aseguró que dichos actos vandálicos no son una casualidad, además dijo que hacen un señalamiento público, porque son actos que no deben ser permitidos.

Aunque puntualizó que la agresión no es contra los integrantes del Comité estatal, puesto que no están encerrados en el inmueble sino realizando recorridos en los municipios, pero sí contra el partido, al movimiento y el significado de lo que llevan a cabo, “lo dije hace un año y así me vuelvan a balear: no nos vamos a rajar”. “No hemos recibido ninguna amenaza, ninguna agresión, lo único que estamos pidiendo es un protocolo de vigilancia, vamos a platicar con los vecinos para que prive el ambiente armonía. Sólo solicitamos que se cuide la seguridad de los compañeros que vienen para realizar trabajo administrativo, que no son muchos, son un promedio de cinco”.

La dirigente estatal, acotó que este tipo de acciones no intimidarán al partido, pues están conscientes del papel que están jugando e insistió en llamar al presidente municipal Raymundo Martínez a poner más atención, pues se trata de un edificio rentado, en una de las colonias de mayor antigüedad y a la que se atribuye un alto poder adquisitivo en la capital mexiquense.

“Mi responsabilidad como presidenta del Comité Directivo es pedir el apoyo de las fuerzas de seguridad pública que puedan ser proporcionadas, no para proteger el inmueble sino para las y los compañeros que trabajan aquí. No es la pintura, no son las paredes, lo que nos preocupa es el nivel de organización que tuvieron. En el video se ve con qué comodidad, con qué facilidad se dieron a la tarea de pintar y nadie les dijo nada, nadie hizo nada”, señaló.