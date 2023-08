Toluca, Méx.- La búsqueda de los mejores precios para adquirir la lista de útiles escolares inició, pues si bien los niños entrarán al ciclo escolar el 28 de agosto, hay escuelas particulares que ya la entregaron y la SEP publicó los utensilios básicos, así que los padres de familia se han dado a la tarea de localizar los mejores precios, aún si se trata de adquirir productos del ambulantaje, pues el costo es casi 60% menor al que ofrecen las papelerías formales.

Loncheras, mochilas, cuadernos y juegos de colores con precios más económicos en comparación con las marcas comerciales, son algunos de los productos escolares que llegan a ofertar comerciantes irregulares en las calles de Toluca, un daño para las papelerías, pero un respiro para algunos padres de familia, que dicen, el gasto es muy elevado y más si se tienen dos o tres hijos.

“Lo barato sale caro”

Para Hugo Ávila Guadarrama, presidente de la Asociación de Papeleros del Valle de Toluca, la compra en las calles es una alternativa que toman muchos padres pese a que el aumento en el precio de los útiles se mantuvo, fue entre 10 y 15% que elevaron los costos a principios del año y hasta el momento no hay ajustes; sin embargo, recordó que a veces “lo barato sale caro”, pues los productos no sólo son inservibles, sino en ocasiones podrían hasta ser tóxicos, pues no cumplen con la normatividad.

Señaló que más allá del ahorro que buscan los papás, deben considerar que han tenido casos en que los padres deben resurtir los productos en menos de dos o tres meses, pues la calidad es mala y muchas veces inservibles.

Estiman que papás invertirán hasta mil 500 pesos en útiles

Comentó que actualmente comienzan a registrar la venta de productos pues las escuelas particulares ya entregaron la lista para el próximo ciclo escolar, mientras que en comparación con el ciclo pasado, esperan duplicar el número de clientes pues ya es completamente presencial el curso escolar, a la par este año estiman que un papá tendrá que invertir entre 350 pesos solo en cuadernos hasta los mil 500 dependiendo de la calidad de los mismos.

Añadió que en la entidad hay un promedio de 17 mil papelerías, y durante la pandemia se perdieron cerca de 3 mil, pues debieron cerrar ante el golpe económico que implicó la pandemia, pero han logrado reabrir hasta mil 500 negocios, luego de reactivarse las clases presenciales.

A la par, dijo que los padres de familia deben considerar que habrá ofertas en paquetes de útiles escolares en diversos negocios, lo que favorece a la economía, pues comprenden que el gasto de inscripción, cuotas escolares, útiles y el transporte es difícil de soportar ante las condiciones económicas actuales.

En el caso de la señora Ivonne, es la primera vez que tiene que comprar útiles, estima que gastará cerca de mil pesos, para esta inversión se preparó desde el mes de marzo, pues además de los útiles deben pagar inscripción, colegiatura, además de otros enseres, por ejemplo mochila, lonchera, por lo que sí apuesta por tener una beca en el siguiente año, para cubrir el gasto, toda vez que espera otro hijo y más adelante se podría complicar la cobertura.

La señora Mónica, tiene tres hijos en escuela pública, comenzó a buscar el lugar más económico para cubrir la lista de requisitos, pues en su caso, además fueron mil 500 pesos de cuotas voluntarias y dinero extra para uniformes, que fueron 11 mil pesos entre los tres. “Sí hemos decidido conseguir algunos artículos en el ambulantaje, son más baratos y es que por ahora no hay dinero que alcance, la verdad”.





