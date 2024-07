Coacalco, Mex.- Del 16 al 19 de julio, las mujeres de entre 40 y 69 años de edad de este municipio podrán realizarse de forma gratuita un estudio de mastografía para detectar cáncer de mama.

La jornada médica del gobierno municipal y del Instituto de Salud del gobierno del Estado de México se llevará a cabo en un horario de 9:00 a 14:00 horas en dos puntos simultáneos: Cabecera Municipal y la Plaza Zaragoza en Villa de las Flores.

El propósito es prevenir el cáncer de mama y detectar su atención de manera oportuna, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica la enfermedad que en México, es la segunda causa de mortalidad en mujeres entre 20 y 59 años.

Detectar cáncer de mama a tiempo

Cuando la enfermedad se detecta oportunamente, se dispone de tratamiento y las posibilidades de curación son elevadas; y cuando se detecta tardíamente, es poco probable que se pueda ofrecer un tratamiento curativo, existiendo factores de riesgo como antecedentes familiares, mujeres mayores que nunca quedaron embarazadas.

Además de las que tuvieron su primer hijo después de los 30 años de edad, menopausia tardía (después de los 52 años), así como las mujeres que no amamantaron, obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, sedentarismo y la ingesta de hormonas.

Requisitos para mastografías gratuitas

Los requisitos para que sean atendidas en la unidad móvil son: tener entre 40 y 69 años, llevar copias de CURP e INE; presentarse aseadas, sin talco, sin desodorante, sin crema ni perfumes, axilas rasuradas, pelo recogido y llevar ropa cómoda.

Además, el miércoles 17 de julio, el DIF Coacalco brindará servicios adicionales como la toma de papanicolau, detección de VPH, módulo de atención a mujeres embarazadas, servicio dental, optometría, detección de glucosa, quiropráctico, entre otros.

Los requisitos para el Papanicolau son: mujeres de 25 a 39 años, no estar menstruando, no óvulos o medicamentos, sin duchas vaginales y no haber tenido relaciones sexuales antes de 48 horas.

