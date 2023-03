Inicia CODHEM queja por caso Norma Lizbeth, menor que murió por bullying

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició la queja de oficio CODHEM/ACE/NNA/85/2023 por el caso de Norma Lizbeth Ramos, de 14 años, la alumna de tercer año en la Escuela Secundaria No. 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán quien murió presuntamente a causa del bullying ejercido por sus compañeros.

A través de la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada de la CODHEM el organismo dio seguimiento a este caso y de acuerdo con Myrna García Moróbn, presidenta de la Comisión estatal, una queja puede concluir en una reparación integral del daño para los familiares y también puede concluir en una investigación que determine si por acción o por omisión el maestro al frente del grupo, la orientadora o los directivos por omisión tienen alguna responsabilidad que puede ser administrativa, penal y todo eso se puede deducir a través de las recomendaciones e investigaciones por parte del organismo.

De acuerdo con los padres de familia, la menor murió el lunes pasado debido a las lesiones que le produjo una pelea que sostuvo el 21 de febrero pasado con una adolescente que la molestaba.

Lee también Muere Norma Lizbeth tras pelea con una de sus compañeras; sufría bullying en su secundaria

Suman 483 quejas por casos de bullying en escuelas

En entrevista, la presidenta de la CODHEM indicó que entre el 2022 y lo que va del 2023 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) registró 483 quejas por casos de bullying en escuelas, que formalmente se tipifican como violación al derecho a una educación sin violencia, del total, 390 fueron del año pasado y 93 del presente año.

Añadió que sobre estas quejas, la CODHEM define que el Estado debe responder y proponer la forma de detener este tipo de problemáticas, además que la asunción es absoluta, pues cuando se habla de respetar y garantizar los derechos humanos, debe poner a disposición de las personas todo lo necesario para que los menores puedan gozar de todo lo que establecen las convenciones para el interés superior del menor.

“Hemos llevado una serie de capacitaciones, prioritario en municipios de alta marginación, pues donde hay menos información hay menos posibilidad de cumplir ciertos derechos, llevamos un sistema planetario, que es un recinto móvil que nos permite llegar a todas las comunidades, por ejemplo aquellas donde no hay luz”, detalló.

Explicó que lo cierto es que si las personas no conocen lo que es el bullying porque no lo pueden detectar o no lo identifican es complejo, para ello la Comisión ha realizado hasta 400 capacitaciones para prevenir el bullying y han llegado a más de 25 mil alumnos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

cls