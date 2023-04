Nezahualcóyotl, Méx.— En Ciudad Neza, municipio con doble alerta de género, una por feminicidios y otra por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, la candidata de Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, anunció que la próxima semana se reunirá con parientes de víctimas que han sufrido la pérdida de una integrante de su familia.

“Da mucha tristeza, mucha impotencia, mucho coraje de escuchar a las mujeres, a las familias que han perdido a un ser querido y que ya tienen 4 años y no los encuentran y que todavía son ellas las que tienen que andar buscando con una varilla para poder encontrar el cuerpo o poder encontrar a seres queridos, no podemos permanecer de verdad insensibles o no podemos dejar de ser empáticos con esas mujeres, con esas familias, que yo digo que mueren en vida, siguen viviendo porque no les queda de otra”, dijo.

La exalcaldesa de Texcoco ofreció a los habitantes de Nezahualcóyotl que en caso de que sea favorecida con el voto en las urnas el primer domingo de junio, concluirá el Colector Villada, de la colonia Vicente Villada, el cual lleva 18 años sin ser terminado por lo que los vecinos de esa zona se inundan en cada temporada de lluvias.

Además, prometió que hará gestiones para la construcción y conclusión de un hospital para los habitantes de Neza, pues desde la demolición de la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dañado por los sismos del 2017.

Además de Nezahualcóyotl, Delfina Gómez estuvo ayer en Chimalhuacán y Chicoloapan.