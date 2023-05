Esta tarde, los familiares de Sinaí “N”, agresor sexual de Roxanna Ruíz, salieron a las calles de Nezahualcóyotl para manifestarse en contra de la absolución para Roxana Ruiz, acusada de matar a su violador.

Los familiares bloquearon la avenida Chimalhuacán en ambos sentidos, frente al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, obligando a los usuarios de Mexibús a caminar.

"Estamos viendo que le dieron preferencias. Ella dice que uso un cúter, pero en realidad usó un arma blanca "charrasca", que fue con la que la detuvieron. Paso de ser víctima a victimario. Era un chavo sin malicia, hay muchas amigas de él aquí protestando, no hay acusación de que fuera agresivo", señaló Ulises Cruz, tío de Sinaí "N" quien lamenta la decisión de las autoridades de dejar libre a Roxana Ruiz.

Ulises Cruz, tío de Sinaí "N", lamenta la decisión de las autoridades de dejar libre a Roxana Ruíz. Foto: Rocío Melgoza. EL UNIVERSAL

El Ministerio Público del Estado de México formalizó la petición para desistir de la acción legal contra Roxana Ruiz, por lo que la juez del Poder Judicial en Nezahualcóyotl informó a las partes sobre la finalización de las medidas cautelares contra la joven, así como su absolución.

Sin embargo la familia de Sinaí "N" tiene 3 días para presentar una apelación o un amparo ante la resolución.

La autoridades reconocieron que Roxana fue víctima de violencia sexual por lo que ante un peligro inminente hizo uso de su derecho a la legítima defensa.

Roxana Ruiz

Caso Roxana Ruiz: La jueza actúo bien, quien acusó a la joven de homicidio fue el MP, dice el titular del Poder Judicial mexiquense

Toluca, Méx.- La jueza mexiquense a cargo del caso de Roxana Ruiz no rebasó la acusación del Ministerio Público (MP) con su sentencia, pues dicha autoridad fue quien acusó a la joven por el exceso de legítima defensa y hoy la autoridad judicial podrá decidir sobreseer el asunto ante la solicitud de desistimiento del MP, aseguró Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).

En entrevista tras inaugurar el Foro Internacional de Ciberseguridad y protección de datos personales organizado por el PJEM, aseguró que la jueza va a resolver con base a lo que el MP decida. Sin embargo, apuntó que esa decisión es apelable, pues recordó que hay una víctima que no es la justiciable, es decir, Roxana, sino ella es la autora, "la víctima es el muerto y los ofendidos sus familiares, ellos pueden apelar".

Explicó que la justiciable (Roxana) nunca declaró ante el juez, se abstuvo en ejercicio de su derecho de no declarar. Es decir, ella no puede decir que le dijo al juez algún dato, porque no le dijo nada. "Está la sentencia en versión pública, critiquen, glosen, ahí van a encontrar. Nosotros hemos manejado un sistema de total transparencia".

Los familiares bloquearon la avenida Chimalhuacán en ambos sentidos, frente al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, obligando a los usuarios de Mexibús a caminar. Foto: Rocío Melgoza. EL UNIVERSAL







