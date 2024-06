Ecatepec, Méx.-Un grupo familiares, amigos y vecinos de un hombre que desapareció desde marzo, bloquearon la carretera federal Texcoco- Lechería, a la altura de la Central de Abastos de Ecatepec, para exigir a las autoridades que aceleren su búsqueda.

Los inconformes se apostaron sobre la vialidad que conecta a municipios de la zona nororiente del Valle de México, en dirección a Texcoco, lo que impidió la circulación de los automotores que se dirigían a esa área de la metrópoli.

Con mantas que tiene la ficha de búsqueda de Rogelio Arias Barrios, quien desapareció el 26 de marzo pasado, los manifestantes buscaron el respaldo de los conductores, pero muchos de ellos se molestaron porque no les permitieron continuar su trayecto.

Exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que dé con el paradero de Rogelio Arias Barrios, quien de acuerdo a la ficha desapareció fue visto con vida la última semana de marzo de la colonia Bienestar para la Familia, ubicada en el municipio de Ecatepec.

Detallaron que debido a que el hombre de 36 años de edad no ha sido localizado y la fiscalía mexiquense no les ha otorgado avances en la investigación, decidieron bloquear la avenida.

La vialidad presentó carga vehicular con dirección a Texcoco, por lo que policías municipales habilitaron un carril en el otro sentido.

De acuerdo a los familiares, Rogelio padece de sus facultades mentales, y desde hace más de dos meses y medio no saben nada de él.

“Ya va para tres meses que desapareció, mi hermano padece de sus facultades mentales y necesita tomar medicamentos. Salía de la casa y regresaba solo, pero la última vez que lo hizo ya no regresó, por eso necesitamos que alguien nos ayude para saber si vive o ya no, pero no queremos llegar a esas circunstancias”, comentó Arely, hermana de Rogelio.

Exigieron una cita privada con el fiscal, pero dieron a conocer que no han tenido respuesta del funcionario estatal.

Luego de más de tres horas la vialidad fue reabierta y los familares se retiraron sin dar detalles de los avances de la investigación.

