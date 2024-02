Nezahualcóyotl, Méx. El alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, lamentó la muerte del octavo regidor del ayuntamiento, Álvaro Alberto Ramírez Zurita, quien perdió la vida ayer en la noche durante un ataque a un taller mecánico de la alcaldía Coyoacán donde se encontraba con otro hombre, el cual también falleció.

“Voy a estar pendiente, he estado en contacto con su familia, nuestro pésame a todos ellos”.

“Ciertamente, este tipo de noticias son tan complicadas, tuvimos cabildo el lunes, platicamos el lunes, es un tema que a mí me impacta, me retumba mucho en el interior, voy a estar ahí”, dijo en breve entrevista.

Como el asesinato ocurrió en la Ciudad de México, las autoridades locales no tienen información al respecto.

“Desafortunadamente, no tengo mayor información, el tema lo llevan en la Ciudad de México, justo ahorita voy a preguntar, me van a dar un informe, no tengo más información. Solo esto que está en redes sociales”.

“En cuanto yo tenga información con gusto, insisto el procedimiento no está radicado en el Estado de México, hay un tema distinto”, comentó.

El octavo regidor obtuvo el cargo a través de Movimiento Ciudadano porque participó en la planilla de ese instituto político en las elecciones para la gestión 2022-2024.

Hace algunos meses renunció a su militancia al partido naranja para incorporarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Es un regidor que entra a través de Movimiento Ciudadano como varios más, en el paso del tiempo fue haciendo diferentes actividades”, explicó el alcalde.

Por la tarde, los ediles que integran el cabildo de Ciudad Neza tendrán una sesión donde se tiene previsto un acto solemne en memoria del regidor del atentado la noche de ayer.

