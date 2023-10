Nezahualcóyotl, Méx.-De enero a octubre de este año se han registrado en Ciudad Neza mil 364 accidentes en los que han participado motocicletas y 31 personas han perdido la vida y más de mil 300 han resultado lesionadas.

En todo el 2022, 28 personas fallecieron en ese tipo de percances, por lo que el gobierno local reforzó el programa “Usa la cabeza, ponte el casco”, con lo que pretende reducir los siniestros, así como los fallecimientos.

“De enero a diciembre del año pasado se registraron mil 775 accidentes de motocicletas; de los cuales mil 747 resultaron en lesiones, mientras que 28 lastimosamente causaron la muerte de alguno de los pasajeros”, dijo el alcalde Adolfo Cerqueda.

“Es indispensable tomar fuertes medidas para lograr la disminución de las cifras, ya que muchos de los siniestros que se registran podrían evitarse respetando el límite de velocidad permitido en cada una de las calles y avenidas del municipio, no invadiendo el carril confinado del Mexibús, así como acatando las medidas de seguridad emitidas por la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, como utilizar casco, no conducir en un estado inconveniente y no llevar a más de un pasajero en la motocicleta”, comentó.

El edil explicó que durante los operativos realizados por elementos de la corporación local en los puntos donde han ocurrido el mayor número de accidentes, de enero a octubre de 2023, se han infraccionado a 2 mil 550 motociclistas, de las cuales mil 915 han sido por no llevar el casco puesto y 635 por invadir el carril confinado del Mexibús, además, se llevaron al “corralón” a 557 motocicletas que circulaban con placas vencidas o sin ellas.

“Las medidas que se han llevado a cabo sin duda han persuadido a la población para que, por su propia seguridad, porten debidamente el casco, pero no sólo se trata de emitir sanciones administrativas, sino que es necesario concientizar acerca de lo fácil que es perder la vida al momento de transitar en una motocicleta; seguir las medidas de seguridad y acatar el reglamento de tránsito reduce las posibilidades de sufrir algún accidente fatal”, expresó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, los accidentes causados por el tránsito provocan la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas y representan la principal causa de muerte de niños y jóvenes de entre 5 a 29 años de edad.

“Es muy importante fomentar el uso del caso, ya que se trata de una medida de seguridad indispensable, y el decidir usarlo o no, puede hacer la diferencia al momento de una colisión o un accidente, ya que protege un órgano de gran importancia como lo es el cerebro, disminuyendo el riesgo no sólo de muerte, sino también de lesiones como parálisis o muerte cerebral”, mencionó.