Axapusco, Méx.-Desde la mañana de hoy ejidatarios del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, bloquean la autopista Arco Norte, en el límite del Estado de México e Hidalgo, por tiempo indefinido, en protesta porque el gobierno federal no cumplió con el pago de sus tierras que se ocuparon para el proyecto carretero.

Desde la noche del domingo los inconformes dieron a conocer que se apostarían en el camino de cuota para obligar a la Federación a cumplir su palabra de hacer las transferencias bancarias a sus cuentas por las parcelas que se emplearon para ese fin.

Y así lo hicieron. Un grupo de comuneros de esas tres entidades cerraron el paso vehicular en el kilómetro 146+000, a la altura de la comunidad de Santa María Actipan, perteneciente al municipio mexiquense de Axapusco, lo que provocó problemas a la circulación en esa región del país.

Colocaron ramas y piedras en ambos sentidos para impedir que transitaran los automotores. Se estima que por esa autopista transitan, en promedio, 60 mil vehículos diariamente.

Lee también VIDEO: Tras tres días de protesta, ejidatarios liberan el Arco Norte

Los dirigentes de ejidos vecinos, advirtieron que en esta ocasión ya no negociarán con las autoridades en las oficinas gubernamentales. Foto: Especial

La Guardia Nacional implementó un operativo para desviar la circulación, desde las incorporaciones a Pachuca y a Tulancingo, por lo que en el punto se quedaron pocos tráileres varados.

Gumaro Curiel Olvera, presidente del Comisariado Ejidal de Santa María Actipan, explicó que este tercer bloqueo obedece al incumplimiento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) para pagar los adelantos comprometidos.

“Estamos bloqueando porque no nos hacen el pago correcto, nos están queriendo engañar con un pago que no nos convence. Ya no queremos que nos sigan engañando, queremos que nos paguen nuestras tierras y ahora queremos el pago completo”, dijo.

Los representantes del gobierno federal les habían ofrecido un avalúo maestro, pero el monto es mucho menor a los mil 500 pesos que solicitan, además de que al firmar el convenio quedarían imposibilitados de protestar por futuros desacuerdos.

Lee también Liberan completamente la autopista México-Puebla y el Arco Norte tras una semana de bloqueo

Los dirigentes de ejidos vecinos, advirtieron que en esta ocasión ya no negociarán con las autoridades en las oficinas gubernamentales.

En las primeras horas del bloqueo recibieron llamadas de funcionarios, quienes les solicitaron que se retiraran, a lo cual se opusieron.

Organizaron grupos para que hagan vigilancia nocturna, pues piensan pernoctar en ese punto.

jf