Axapusco, Méx.- Luego de tres días y medio de cierre por la protesta de ejidatarios del Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, liberaron el Arco Norte tras alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Gobernación.

El Arco Norte es una de las carreteras del Centro del País más transitadas y fue cerrada a la circulación a partir del kilómetro 148 por el reclamo de los ejidatarios por el incumplimiento de pago por sus tierras que estaba concertado para el 20 de junio.

El Ejidatario Juvenal Castañeda dijo que el convenio con las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) fue que iniciarán con pagos anticipados a cuenta de la expropiación.

El compromiso fue comenzar con la dispersión de los pagos el 29 de junio e iniciar con la elaboración y firma de los convenios el 2 de agosto.

“No sabemos cuánto nos van a dar de adelanto, pero les vamos a dar tres días para que podamos ver el depósito y si no nos conviene, no lo vamos a aceptar, pero de no ser así, volvemos a parar la carretera”, precisó.

Indicó que a partir del lunes van a verificar que el dinero haya sido depositado y el plazo será hasta el miércoles. Recordó que reclamaban la falta de pago por la expropiación de predios para la obra que se construyó hace 18 años; sin embargo, esta tarde Arco Norte fue reabierta a la circulación.

