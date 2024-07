Axapusco, Méx.- Los ejidatarios mexiquenses, hidalguenses y tlaxcaltecas que reclaman al gobierno federal el pago de sus parcelas que se utilizaron para la construcción de la autopista Arco Norte, cumplieron más de 24 horas de bloqueo en esa vía, a la altura del kilómetro 148, en el límite del Estado de México e Hidalgo.

Advirtieron que no liberarán la vialidad hasta que no se presenten funcionarios del gobierno federal al campamento que instalaron desde ayer con propuestas concretas porque ya se cansaron de que desde hace 18 años la Federación se ha burlado de ellos.

Aunque las casetas de cobro de esa región del país están cerradas, varios conductores de tractocamiones, principalmente, buscaron caminos alternos, pero al reincorporarse a la vía quedaron varados en el punto donde se concentraron los inconformes, que es el límite del Estado de México con Hidalgo.

Bloqueo afecta a operadores de camiones

“Aquí nos vamos a quedar, no nos dan opción para salir por la carretera libre. Por seguridad nos tenemos que quedar hasta que quiten el bloqueo. Ayer pasaron unos motociclistas con tamalitos y eso comimos, lo que sea, lo que se pueda es lo que comemos porque no podemos dejar los vehículos que traemos. A mi me faltan todavía seis horas de camino para entregar la carga que traigo, vengo de Guadalajara y estoy aquí desde ayer”, contó uno de los operadores de tractocamiones que están atrapados en la autopista.

En las últimas horas aumentó el número de unidades que están varadas por el cierre carretero en ambos sentidos del camino de peaje.

Los campesinos denunciaron que el gobierno federal incumplió su promesa de darles un anticipo el 20 de julio por la indemnización de sus tierras que se utilizaron para el proyecto carretero desde hace 18 años.

“Nos dejaron plantados las autoridades el sábado, ese día era 20 de julio y la otra vez que también bloqueamos la carretera en junio acordamos en una minuta que se firmó que nos iban a dar un pago por nuestras tierras, era el compromiso para destrabar el conflicto, pero pues no cumplieron. Aquí vamos a estar, no tenemos prisa, si ya nos hicieron esperar más de 18 años para pagarnos, nos podemos esperar el tiempo que sea necesario”, dijo Juvenal, uno de los ejidatarios mexiquenses.

Los manifestantes pusieron como condición a las autoridades federales que si quieren hablar con ellos debe ser en la carpa que colocaron desde ayer en el acotamiento de la autopista porque ya no se moverán a ninguna oficina de la región, como la vez pasada que fue en Teotihuacán, o en alguna otra entidad, incluida la Ciudad de México.

Hasta ahora no se ha presentado a la zona del bloqueo algún representante de la Federación para tratar de solucionar el conflicto.

La autopista Arco Norte corre a lo largo de 220 kilómetros y rodea la Zona Metropolitana de la Ciudad de México pasando por el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Se estima que por esta vía circulan a diario 60 mil vehículos, quienes deberán tomar rutas alternas para cruzar esta zona.

