Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez se reunió con los diputados locales y federales electos en Palacio de Gobierno, para abordar diversos temas, entre ellos presentar el Plan de Desarrollo del Estado de México.

La gobernadora informó a través de sus redes sociales que tuvo el encuentro con los legisladores electos para el periodo 2024 - 2027 y refrendó su interés por trabajar en los compromisos de la cuarta transformación.

“En Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense, me reuní con diputados locales y federales electos para el periodo 2024-2027, para darles a conocer el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 "Mandato del Pueblo para el Cambio".

Lee también Gobierno de Delfina Gómez ha logrado ahorros por más de 154 mdp con política de austeridad

Desde el Gobierno del Estado de México trabajaremos con los legisladores electos para continuar con la transformación de nuestra entidad, impulsando la voz y la voluntad que los mexiquenses requieren de sus representantes. Continuaremos con la ruta para un #EdoMex pacífico, donde impere el bienestar y la justicia social, siempre defendiendo las causas y principios de la Cuarta Transformación”, publicó.

En Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo mexiquense, me reuní con diputados locales y federales electos para el periodo 2024-2027, para darles a conocer el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 "Mandato del Pueblo para el Cambio".



Desde el Gobierno del @Edomex… pic.twitter.com/V71IoP1nG0 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) July 25, 2024

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares dijo que “el llamado de la gobernadora es a que cerremos filas, que no caigamos en la tentación de dividirnos, que entendamos que hay un mandato; en el caso del Plan de Desarrollo se llama el Mandato del Pueblo, entonces ella ratificó que todos los legisladores electos también recibieron un mandato, que es estar alineados en un proyecto, en un trabajo en común para hacer realidad los principios de la Cuarta Transformación”, apuntó.

En entrevista, al término del encuentro, señaló que - entre otros- temas hubo énfasis en mantener la unidad de la coalición con la que contendieron en la pasada elección los tres partidos políticos y se transforme en la misma forma para el Congreso Local, de esa manera se coordine con el gobierno del estado y haya trabajo en equipo entre todas y todos, además que las iniciativas que envíe la administración al Poder Legislativo sea analizado y logren la aprobación más que por una mayoría.

Lee también Delfina Gómez da banderazo de arranque para construcción de dos deportivos como parte del "Programa de Obra Pública 2024"

Destacó que el gobierno estatal refrenda el respeto a los trabajos legislativos y no tendría por qué cambiar, si ya es la forma como se conducen y cuestionado sobre la designación del coordinador parlamentario, pues buscan quedarse con la representación Maurilio Hernández y Francisco Vázquez, el secretario General de Gobierno dijo que “hay diversas voces que pueden opinar, y que pueden dar una sugerencia, pero al final el o la coordinadora tenga un trabajo cercano con el gobierno del estado que no es nada nuevo, no va en contra de ninguna regla jurídica, no rompe ningún equilibrio. Lo que diría es que a veces se quiere estar generando una supuesta crisis para después querer plantear la salvación, pero no es necesario”.

Destacó que la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez mantiene una relación abierta con el Poder Legislativa, la muestra es que con la Legislatura actual se han sacado leyes, el presupuesto, se aprobaron nombramientos y temas que no requirieron presiones públicas, sino hablarlo, platicarlo y al final los resultados.

Precisó que al ser Morena el grupo parlamentario más fuerte, el debate debe ser como plantea una agenda legislativa en concordancia con los objetivos del gobierno del estado, que materialice lo que se comprometió en campaña y cumplir con el apego a los principios de la 4T.

No hay condiciones para avanzar en reformas para crear una nueva Constitución

Sobre el planteamiento para avanzar en la creación de una nueva Constitución del Estado de México, trabajo legislativo que concluyó hace unos meses por parte de los diputados locales, Horacio Duarte dijo que no abordaron el tema, pues si bien la gobernadora Delfina Gómez ha comentado, no ha sido motivo de análisis, pues ella planteó que se revisará si se retoma el tema con el proyecto que se había trabajado, pero no es urgente ni está en primer lugar de la lista porque a un año de trabajo con la actual Constitución han funcionado.

“El tema de la maestra es ampliar los derechos y esos no necesariamente pasan por la reforma constitucional, sino programas con más recursos, medibles de combate a la pobreza, con acciones relacionadas con estos elementos”, acotó.

Lee también Programa de Obra Pública permite el desarrollo y bienestar de los mexiquenses, asegura Delfina Gómez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/cr