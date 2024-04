Toluca, Méx.— Se incrementó la demanda en la construcción de cisternas en Toluca ante la escasez de agua que agudizó en los últimos dos meses, por lo que los costos para dicha infraestructura alcanzan hasta los 30 mil pesos.

El arquitecto Édgar Gutiérrez comentó que las cisternas de concreto tienen capacidades de 5 mil, 7 mil 500 y 10 mil litros, siendo la segunda la más común.

La inversión en cisternas de capacidades superiores es de 33 mil pesos aproximadamente, incluyendo material y mano de obra.

Indicó que han aumentado las contrataciones y peticiones para informarse sobre lo necesario para construir este tipo de depósitos, sobre todo porque en la medida en que disminuye el suministro, se hace necesario contratar pipas y almacenar el líquido, ya que la mayoría no abastecen en tinacos.

“La inversión en cemento y varilla es de 13 mil pesos; en maquinaria para excavación y la mano de obra de albañiles, alrededor de 16 mil pesos; en bomba de agua y tuberías se invierten 4 mil pesos”, detalló el especialista.

En los depósitos de 2 mil 500, 5 mil y 7 mil 500 litros, que es la capacidad de algunas pipas que abastecen actualmente, los costos varían de 8 mil a 25 mil pesos, en promedio.

Los vecinos comentaron que no se consideró la construcción de cisternas en la mayoría de las casas del centro de la capital, en donde se concentra el desabasto de agua, ello pues “aquí escurría también el agua del Nevado de Toluca y no creímos que algún día íbamos a llegar a necesitarlas. No creímos en que el agua tenía una fecha de caducidad”, señaló Maricela, vecina de la colonia Sánchez.