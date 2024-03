San Mateo Atenco - Karla Ixchel Martín García, de 19 años, salió de su casa en San Mateo Atenco, para pasar las fiestas decembrinas con su mama en Puebla, pero desapareció.

Sara Virginia García Gutiérrez, mamá de la joven, relató que el 18 de diciembre recibió una llamada de su hija, diciéndole que iría a pasar las fiestas decembrinas con ella, pero tras un mensaje por WhatsApp, lo último que supo fue que tomó un bla bla car y no llegó a casa.

La señora dijo que ha acudido a todas las instancias sin lograr indicios sobre el paradero de su hija, quien solía viajar de San Mateo Atenco a Puebla, pues ella llegó a Toluca para trabajar.

“Me comuniqué con ella por medio de mensajes de WhatsApp el 17 de diciembre, me hizo saber por mensaje que vendría (a Puebla) el 24 de diciembre y el 18 de diciembre me dice que viene en camino, pero no volví a saber nada de ella”, explicó.

Comentó que ese día ella llegó a casa, esperó a verla, le mandó mensajes preguntando si ya iba en camino o por dónde estaba y desde entonces no supo más sobre su hija, de la que ni siquiera pudo conocer la ropa que vestía el último día que hablaron.

“Ella saldría en un bla bla car (taxi de aplicación), siempre iba y venía, vivía en San Mateo Atenco, en el Barrio de la Concepción. Pero ya compartía su casa Con una persona que conoció en el trabajo, que estaba en Toluca”, precisó.

Precisó que la expareja de su hija vivía con ella, tenían una relación de varios meses y él la llevaba al trabajo, la recogía, pero cuando desapareció rumbo a Puebla no hizo intentos por salir a buscarla. Ella le comentó que no llegó su hija a su destino y él dijo que se fue en un taxi, pero nada más.

“Él dice que ha hecho de todo para dar con su paradero, que intentó hace días emitir fichas de búsqueda, pero no me manda fotos o algo que demuestre que efectivamente la busca”, comentó.

Dijo que el 8 de marzo, ella le mandó fotos de las fichas de localización que ha establecido, incluso en otras entidades federativas, “le pregunté qué ha hecho por ella y dijo que él la sigue difundiendo, pero yo no veo que haga nada”.









