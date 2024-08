Chalco, Méx.-Algunas fiestas de cumpleaños, primera comunión, bodas y 15 años que estaban programadas para este fin de semana en algunas colonias de Chalco se quedaron sin pastel, porque el negocio de Miguel Ángel Nieves, ubicado sobre la avenida José María Martínez, en la colonia Emiliano Zapata, se inundó por las lluvias de las últimas 48 horas.

“Tengo pérdidas como de 100 mil pesos, se metió el agua, esto es de cada año, el municipio pues no resuelve. A mí se me hace ilógico que los bomberos no puedan salir a apoyar a la población porque ellos también se inundan, esta es una obra que va a pasar el Trolebús, es un sistema eléctrico que va a circular sobre agua, es mi pregunta, se me hace ilógico que un sistema eléctrico circule sobre agua”, relató.

Su establecimiento está a un costado de la estación de bomberos que se anegó, casi enfrente de la Cruz Roja, la cual amaneció bajó las aguas negras y tuvo que suspender los servicios que brinda y sobre la avenida José Maria Martínez, por donde circularán las unidades eléctricas del Trolebús Santa Martha-Chalco, pero la que también está inundada en un tramo y fue cerrada al tránsito por los propios residentes porque no se puede pasar.

Miguel Ángel Nieves y todos sus empleados tampoco pudieron pasar a su centro laboral a preparar los pedidos que tenían que entregar para las celebraciones del fin de semana y está muy preocupado porque no cumplirá sus compromisos y además ya perdió mucho dinero por la inundación que se amplió a esa zona de Chalco.

“Yo tengo compromisos que entregar hoy con mis clientes, pedidos de pasteles, me va a salir muy caro esto, yo sé que esto sólo es culpa del Dios Tláloc, que llueva tanto, yo sé que hay prioridades de la colonia Culturas, pero debería haber tantito beneficio, la Cruz Roja está inundada cómo es posible que un servicio médico no pueda brindar atención porque está inundado”.

“Yo sé que hay prioridades, la gente está muy mal en Culturas y les deseo lo mejor, que pronto se acabe su problema, pero también a todos nos tienen que brindar la ayuda a todos los pobladores de este municipio”, expresó.

El nivel del agua en su negocio subió a casi medio metro de altura, por lo que refrigeradores, materia prima y mercancía ya elaborada flotaron desde la noche del sábado.

“Mis empleadas, obviamente, merecen su sueldo, de dónde voy a sacar eso, es mucho dinero, para mí es mucho dinero recuperar esa inversión, yo genero empleos con prestaciones, pago seguro, pago Infonavit, pago Impuesto Sobre Nómina, Impuesto Sobre la Renta, por ser un producto con alto contenido calórico pago Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la verdad es muy triste que estemos en esta situación”, narró.

