Chalco, Méx.- Hugo Bautista es operador de un vehículo de plataforma digital, pero lleva más de una semana sin poder ir a trabajar porque su automóvil está en el patio de su casa de la colonia Jacalones 2 bajo las aguas residuales.

Confiaba que después de la tormenta de la semana pasada descendería el líquido de su propiedad y de las calles para salir a laborar, pero se equivocó porque la altura del líquido aumentó en las últimas 72 horas.

“Desgraciadamente sí, soy Uber, trabajo como Uber y ahorita no pude sacar mi carro de aquí, ahorita estoy a la espera de que el agua ya no suba más porque se vaya a meter al mofle o se vaya a mojar y pues desgraciadamente es mi herramienta de trabajo, ustedes pueden ver la situación, el agua está subiendo, estamos a un nivel que desgraciadamente no permite movernos más de lo debido”, contó.

Inundación en Chalco. Foto: Especial

El sistema hidráulico está a su máxima capacidad

En otros años cuando llovía fuerte en esa zona el agua se iba al drenaje unas horas después o máximo al día siguiente porque en algunos casos se filtraba al suelo por los terrenos que no tienen cemento en los patios, pero en esta ocasión ya no ocurrió así porque el sistema hidráulico está a su máxima capacidad y en vez de irse hacia allá se regrese a la superficie.

“Desgraciadamente en vez de bajar empezó a subir, entonces el agua nos rebasó, ya no pude sacar mi auto por lo mismo que aquí afuera estaba llenísimo y dije pues antes de que se moje, pensando en que esto iba a pasar, pero desgraciadamente ya nos rebasó y la situación está un poco crítica”, explicó.

Inundaciones, afectaciones y trabajos a consecuencia de las recientes fuertes lluvias en Chalco. Foto: de Luis Camacho. El Universal

Foco de infección por aguas negras

En esa comunidad la ayuda oficial requerida no ha llegado. Los vecinos dicen que un vactor particular de una asociación es el que acudió para extraer el agua de las calles y viviendas, pero es insuficiente para hacerlo solo por el gran volumen que hay disperso por una amplia zona de Jacalones 2.

“Sobre estas calles no han venido, a lo mejor por otras han estado, pero en esta calle no han venido. (La ayuda de las autoridades) todavía no llega, pasó un carro militar nos dijo que nos iban a traer alimentos, no nos llegó nada. Lo que estamos pidiendo, pues ahora sí, a parte del desazolve, que nos apoyen con los vactor, baños públicos para acomodarlos en algún lugar porque dónde vamos ir al baño, si de por sí esto ya es un foco de infección, ¿entonces más lo vamos a llenar? Pues no, eso es lo que estamos pidiendo”, comentó.

