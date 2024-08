Chalco, Méx.— En noviembre de 2022, cuando se dio el banderazo de inicio de las obras del Colector Solidaridad, fue anunciado como el más grande en la historia de la entidad y que terminaría con las inundaciones de 22 colonias de Chalco que durante más de 40 años habían pasado complicaciones en cada temporada de lluvias, afectando a más de 150 mil personas. Pero el proyecto hidráulico que se haría en seis meses no se ha concluido y tampoco ha resuelto las anegaciones.

El Colector Solidaridad forma parte de las acciones complementarias del Trolebús Santa Martha-Chalco, pues las unidades eléctricas circularán por esa zona que todos los años se anega de aguas pluviales combinadas con residuales que no pueden ser desalojadas por la insuficiente infraestructura que existe en el límite de Chalco con Valle de Chalco.

Desde el 2 de agosto cientos de habitantes de las colonias Culturas de México, Jardines de Chalco y Jacalones, principalmente, están bajo las aguas negras porque la red de drenaje, la que lleva más de 50 años en operación, se colapsó y no ha podido desalojar el líquido acumulado en calles y viviendas.

Lee también Delfina Gómez asegura que Secretaría del Agua trabaja para terminar con inundación en Chalco

En la colonia Unión de Guadalupe, a más de un kilómetro de distancia de la zona inundada de Culturas de México, se encuentran las lumbreras del Colector Solidaridad. Foto: de Luis Camacho. El Universal

El alcalde morenista Miguel Gutiérrez Morales precisó que se detectó un taponamiento de 50 metros de longitud en el viejo Colector Solidaridad, construido en la década de los 90, que no tiene capacidad para desalojar las aguas negras que generan los miles de habitantes que se asentaron en esa zona del municipio desde hace más de 30 años.

También, el carril exclusivo del Trolebús, que aún no está en operación, está anegado en algunos tramos de las avenidas José María Martínez y Tejones, llamada así la avenida Solidaridad por los vecinos.

El nuevo Colector Solidaridad, al que se destinaron más de 115 millones de pesos, casi dos años después de que comenzó su edificación lleva un avance de 40%, según el gobierno de Chalco y la empresa encargada del proyecto.

Lee también Cruz Roja despliega primera fase del operativo para ayudar a damnificados por inundaciones en Chalco

La tuneladora con la que se construye el colector está en mantenimiento y las piezas que requiere para su funcionamiento son importadas, por lo que tardan en llegar para sustituirlas. Foto: de Luis Camacho. El Universal

De acuerdo con el plan original, el colector tiene una longitud de un kilómetro y podrá desalojar 7 mil litros de agua por segundo, por lo que será el más grande construido en el Estado de México. Hay otros proyectos similares, pero los ha realizado el gobierno federal. El Colector Solidaridad tendrá una profundidad de ocho a 11 metros, con tubería de 2.44 metros de diámetro.

Uno de los ingenieros de la empresa que contrató la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) para realizar el proyecto, quien pidió no revelar su identidad, señaló que las principales razones por las que se retrasó la obra fue porque la dependencia estatal no ha liberado los recursos para terminarlo en el plazo establecido.

“Aquí lo que cuenta mucho es el recurso, una obra se hace con dinero porque si la CAEM, que es el cliente, te dice ‘espérate, no hay lana’. [Lo que afectó también] fue el cambio de gobierno, aquí en el Estado de México salió el PRI y llegó Morena, entonces te ponen un director y luego lo cambian, ponen otro, son cambios de gobierno y en lo que se acomodan y liberan el recurso se atrasa todo”, puntualizó.

Lee también "La situación está pésima, no podemos salir de aquí", expresan habitantes de Chalco

Desde el 2 de agosto cientos de habitantes de las colonias Culturas de México, Jardines de Chalco y Jacalones, principalmente, están bajo las aguas negras porque la red de drenaje se colapsó.Foto: Gabriel Pano / El Universal

Obra sin fin

En la calle Norte 19, en la colonia Unión de Guadalupe, también perteneciente a Chalco y a más de un kilómetro de distancia de la zona inundada de Culturas de México, se encuentran las lumbreras del Colector Solidaridad, maquinaria y material esparcido por una amplia zona de esa comunidad.

En ese punto está una tuneladora, una máquina de manufactura americana que ha servido para construir el túnel en el que se han introducido tuberías que conducirán las aguas negras y pluviales a una planta de bombeo PB 12 que se encuentra cerca del puente vehicular de Tlapacoya, en el límite de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

Esa tuneladora está actualmente en mantenimiento y las piezas que requiere para su funcionamiento son importadas, por lo que tardan en llegar para sustituirlas. Además, los trabajadores de la constructora privada también le dan mantenimiento a las lumbreras que ya están terminadas. Se prevé que en un mes o mes y medio concluyan esas labores de conservación.

Lee también ¿Qué provocó la mega inundación en Chalco?

Luego de que esos trabajos terminen, los 30 empleados de la empresa particular reanudarán la perforación del túnel para introducir las tuberías que se encuentran a un costado del Deportivo Campo 5, en la colonia Unión de Guadalupe, algunas de las cuales llevan varios meses ahí y otras las llevaron apenas hace unos días, contaron los vecinos.

De acuerdo con el programa de la constructora encargada de ese trabajo, en diciembre próximo terminarían el otro 60% del proyecto hidráulico, con lo que se rebasarían dos años del inicio de la edificación del colector.

EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con la Secretaría del Agua estatal para conocer detalles del proyecto; hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Afectaciones por las obras

Los vecinos de varias colonias por donde está trazada la obra se han quejado de que la construcción ha ocasionado daños y afectaciones a sus inmuebles y negocios.

De acuerdo con los habitantes, los trabajos subterráneos han cimbrado decenas de viviendas y al menos 24 de la colonia Unión de Guadalupe, donde se lleva a cabo la edificación, presentan daños mayores, que van desde hundimientos, fisuras, separación de muros, grietas y hasta bardas vencidas que han tenido que ser apuntaladas con barras de concreto por trabajadores de la obra para evitar su colapso.

Algunos de los vecinos tienen más de 50 años de vivir en esa área de Chalco, por lo que la mayoría son personas de la tercera edad que observan cómo poco a poco el patrimonio que han forjado toda su vida se pierde.

Lee también Secretaría de Salud del Edomex activa brigadas en Chalco para atender a damnificados por lluvias

Algunos propietarios de negocios denunciaron que por los trabajos han cerrado, uno de ellos es el de don Ignacio, quien durante varias décadas se dedicó a la venta de birria y tuvo que bajar las cortinas hace unos meses.

“Tuve que cerrar mi negocio porque justo enfrente se está construyendo una lumbrera, ahora subsisto de la venta de refacciones que apenas y me alcanza”, contó.

A los habitantes de esa comunidad chalquense, donde se construye el colector, les dijeron las autoridades y los ingenieros de la empresa que ni notarían los trabajos porque los harían bien y rápido.

“Pues sí se nota. Se les rompió una parte de la máquina que escarba y dijeron que la iban a traer de Estados Unidos para acá, entonces tuvimos que esperar a que la trajeran el 24 del mes pasado, a cuatro meses tenían que cerrar la calle para que se abriera el paso, de todos modos no iban a acabar porque tienen que hacer las otras lumbreras y ya nos tuvieron mucho tiempo cerrado”, relató Laura Nayeli Bravo, una de las comerciantes de la Unión de Guadalupe.

Los residentes notaron que durante varios meses la obra se detuvo por completo, no había presencia de los trabajadores ni movimiento de la maquinaria que emplean para el proyecto hidráulico.

Lee también Gobierno municipal de Chalco solicita se declare el estado de emergencia por inundaciones

“Trolebús contribuye a inundaciones”

Los habitantes de las colonias afectadas por la inundación más grave en la historia de esa zona de Chalco consideran que las obras del Trolebús Santa Martha-Chalco han contribuido a que el nivel del agua no haya bajado en más de 15 días.

“Las obras del Trolebús sí tienen que ver con la inundación porque esta va a llevar el agua del otro lado, porque es el paso de la conexión para jalar el drenaje de Valle de Chalco para acá, entonces nosotros pensamos que si se están inundando las que no tienen eso, nosotros también nos vamos a inundar, porque no estamos conectados correctamente, porque están haciendo una obra nueva”, señaló Nayeli Bravo.

“Supuestamente dijeron que este año ya no nos íbamos a inundar y creo que estamos peor, esa es la situación. Sí da coraje porque este problema no es de ayer, anteayer, ni de hace 10 años, este problema tiene 30 años, aproximadamente, o más”, comentó Luis Enrique Cedeño, vecino de la colonia Culturas de México.

Lee también No se escatimarán esfuerzos y recursos para apoyar a damnificados por inundaciones en Chalco: Horacio Duarte

“No nos han dicho nada de porqué no han terminado el colector, de repente dice la gente que le hacen algo y de repente no, y ya ahorita se vinieron las lluvias y no los van a dejar trabajar, ya llevamos así seis años, por allá abajo ha habido casas con pérdida total de sus cosas”, narró Gerardo, otro de los damnificados por las inundaciones de la Culturas de México.

El ingeniero de la empresa constructora advirtió que por ahora no pueden conectar el colector antiguo al nuevo porque será inaugurado una parte del Trolebús Santa Martha-Chalco en septiembre.

“Nosotros para conectar ese colector existente a este nuevo necesitamos romper concreto hidráulico que ya se puso y ahorita por instrucciones dicen no”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.