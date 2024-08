Chalco, Méx.— “La situación está pésima, casi necesitamos tener una lanchita para poder andar aquí, no podemos ni salir a comprar de comer, no podemos salir a nada y si salimos tiene que ser a pie porque no tenemos botas, encuerada o con chanclas”, contó María del Carmen Zárate, residente de la colonia Jacalones, ubicada en el municipio de Chalco.

Ella vive en la calle Juan Fernández Albarrán, donde el nivel del agua en la vía pública ha descendido desde el 2 de agosto, cuando se presentó una tormenta que ocasionó la inundación más severa de lo que va del siglo 21 para esas familias, pero no lo suficiente para que puedan caminar sin mojarse los pies y en algunos casos las rodillas y piernas.

Casi frente a su casa, su vecino puso a funcionar una bomba para sacar el agua que se introdujo desde hace 11 días y no ha terminado de hacerlo, porque el líquido no se va al drenaje pues está saturado y vuelve a brotar por las coladeras que se encuentran cerca de la avenida Solidaridad, la que los divide del municipio de Valle de Chalco.

Lee también Vecinos de Chalco cumplen 10 días bajo aguas negras; en riesgo su salud por inundaciones

Las tuberías que operan ahí desde hace 40 años ya son obsoletas por el paso del tiempo y porque no se les dio el mantenimiento necesario en anteriores gestiones locales y estatales, además de que creció la población en los últimos 30 años y aumentó la generación de las aguas residuales que conducen hacia el río de La Compañía.

“Llevamos 11 días inundados en las calles, perdimos muebles, colchones, estufa, refrigerador y muchas cosas más. Nosotros nos tardamos dos días en sacar el agua de la casa y ahorita, gracias a Dios, ya no tenemos agua, la sacamos nosotros mismos, porque la ayuda no llega. Las autoridades pasan, pero nos dicen que hasta que baje el nivel del agua en la calle nos ayudarán, pero también hay mucho lodo, ya era para que los camiones váctor estuvieran allá, pero no han llegado”, narró Celerino, vecino de la colonia Culturas de México.

Aunque fueron enviados funcionarios federales, estatales y municipales a las colonias más afectadas, los residentes consideran que el apoyo no ha sido el requerido.

“Queremos que nos echen la mano las autoridades porque sí nos han abandonado, no nos han ayudado, la verdad, hay bebecitos y teme uno que vayan a enfermarse muy grave, que Dios no lo quiera, por eso queremos que nos atiendan rápido”, contó doña Cande, una de las vecinas de Jacalones.

Lee también ¿Qué provocó la mega inundación en Chalco?

“A nosotros nos han dado comida y cena las autoridades, ahorita mi esposo y mis hijos no han podido salir a trabajar, ni a hacer nada porque no podemos, la demanda principal que tenemos todos los que vivimos aquí en esta colonia es que arreglen los drenajes, eso es lo más urgente y la verdad no sabemos cuándo lo harán, porque ya llevamos muchos días así, estamos desesperados”, relató Diana García, habitante de la colonia Culturas de México.

En esas comunidades fueron desplegadas brigadas con personal del Instituto de Salud del Estado de México, DIF local y de otras áreas gubernamentales para la aplicación de vacunas a las familias afectadas por el temporal. Se mantiene la presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional y Marina para ayudar a la población.

El alcalde morenista Miguel Gutiérrez comentó que el cabildo chalquense aprobó una partida presupuestal extraordinaria de 18.5 millones de pesos para ayudar de manera económica a las familias que perdieron todo su patrimonio, para que puedan comprar algunos de los muebles que se les echaron a perder por las aguas residuales, aunque no precisó cuánto se le entregará a los damnificados.