Chalco, Méx.-“Hoy está peor que en los otros días, subió el agua demasiado y abarca hasta allá de la calle. Ya había bajado el nivel del agua, pero ayer llovió otro vez y subió el nivel demasiado. El agua entró a mi casa, pero no por la parte del frente, sino por el terreno de atrás porque está baldío”, dijo Luis Enrique Cedeño, habitante de la colonia Culturas de México, en el municipio de Chalco.

La lluvia que se registró la tarde-noche del martes provocó más estragos de los que había en varias comunidades de Chalco, que han estado inundadas desde el 2 de agosto cuando cayó una tormenta que colapsó la red hidráulica que Culturas de México, Jardines de Chalco, Jacalones Primera y Segunda Sección, Emiliano Zapata y Tres Marías, entre otras colonias.

Los propios vecinos creen que la precipitación pluvial de ayer extendió más las afectaciones en esa zona de Chalco que la del 2 de agosto porque el sistema de drenaje está tan saturado que no puede desalojar las aguas residuales hacia la planta de bombeo que se ubica cerca del Cerro del Elefante.

“Nos volvimos otra vez a inundar, como cada año, por la lluvia de ayer. Llovió como media hora bien tupidito y bastó para que subiera arriba del metro. A mi casa no se metió, pero en la zona del patio sí porque se filtra por el lado del vecino del otro lado. Los vecinos sí se inundaron adentro de sus casas”, relató Patricia, residente de la colonia Emiliano Zapata.

En esa colonia tardaron dos días en que los niveles del agua descendieran luego de la lluvia del 2 de agosto y calculan que en esta ocasión también en otros días bajará el nivel del agua de la vía pública y del interior de las casas.

En donde la situación sigue crítica es en Culturas de México donde decenas de familias llevan 13 días consecutivos bajo las pestilentes aguas negras que brotan de las coladeras porque el sistema hidráulico está rebasado desde hace tiempo.

Como la ayuda no llega a sus casas, los propios habitantes han tenido que comprar sus bombas para sacar el líquido del interior de sus inmuebles para echarlo a la calle y para evitar que se regrese construyeron barreras de concreto sobre la banqueta.

“El gobierno promete y promete y no brinda ayuda, hasta ahorita no ha hecho nada. Sí, sí vienen las brigadas, pero de nada sirve porque llueve y otra vez lo mismo, como no hay salida de agua es por eso que tenemos este problema”, comentó Gerardo, vecino de la calle Tlaxcaltecas, de la colonia Culturas de México.

Los pobladores de esa comunidad no pueden salir de sus viviendas y piden la ayuda de los bomberos, Protección Civil y de personal de la Cruz Roja para que los trasladen en lanchas de un lado a otro de la colonia para hacer sus compras en el mercado o en la tienda.

Los camiones váctor de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión del Agua del Estado de México y del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) van y vienen por las calles inundadas para desalojar el agua concentrada, pero lo hacen lento, según la opinión de los damnificados que quisieran que esas labores se aceleraran.

Por la tarde un grupo de vecinos bloquearon la avenida Solidaridad, en el límite de Valle de Chalco, para exigir que los ayude la gobernada, Delfina Gómez Álvarez y el presidente Andrés Manuel López Obrador porque dicen que el gobierno local ha sido rebasado y no tiene capacidad de respuesta ante la emergencia que viven.

Los habitantes denunciaron que en los 13 días que llevan bajo el agua no se ha presentado a la zona anegada la mandataría mexiquense, Delfina Gómez; el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el titular de la Secretaría del Agua, Pedro Moctezuma Barragán o algún funcionario de jerarquía de la administración estatal o del gobierno federal, para coordinar las acciones de ayuda a la población.

