Chalco, Méx.- Aunque las autoridades locales de Chalco aseguran que los niveles de agua han disminuido en las calles en las últimas horas, vecinos de Culturas de México y Jacalones dicen que aún hay líquidos residuales en decenas de viviendas y demandan ayuda urgente porque ya llevan 12 días en estado de emergencia.

“En la calle Tarahumaras sigue el nivel del agua muy alto y la calle de Huehuecoyotl con mucho lodo y no ha llegado ninguna ayuda ya son varios días, casas con agua, espero que pronto tengamos alguna ayuda”, dijo Gabina Torres, una de las habitantes chalquenses.

“En Jacalones también hay mucho lodo y falta que baje el agua, pero esperamos que puedan resolver el problema para que no vuelva a ocurrir”, comentó Lea Rodríguez, otra de las vecinas afectadas por la tormenta que se registró desde el 2 de agosto.

Vecinos de Chalco piden ayuda urgente tras 12 días en estado de emergencia; niveles de agua aún altos. Foto: Emilio Fernández

“Deberían pasar en todas las calles afectadas, en la calle Huicholes y Xochiquetzal aún tenemos el agua adentro de las casas”, narró Ana Lilia Cruz, otra de las residentes de esa comunidad.

Los equipos hidráulicos que fueron enviados por las autoridades de los tres niveles de gobierno a las zonas con mayor concentración de líquido acumulado siguen trabajando sin cesar para desalojarlo, pero la red de drenaje sigue saturada, las coladeras se ven a simple vista a su máxima capacidad, sin espacio para recibir más descargas.

Eso es lo que preocupa a los vecinos, que la situación no parece mejorar como ellos desearían. Muchos de esos habitantes no han podido ir a trabajar y algunos no han salido ni a comprar víveres.

Las brigadas conformadas por servidores públicos locales y estatales, además de los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Marina y de la Guardia Nacional han acudido a los domicilios a entregarles raciones de comida desde que se declaró el estado de emergencia, solicitado la semana pasada por el alcalde morenista, Miguel Gutiérrez.

La mañana de este martes los rayos solares parecen darle una nueva esperanza a los damnificados de que la crisis que enfrentan desde hace 12 días pronto terminará, aunque los pronósticos de lluvia los inquietan porque si eso ocurre las calles otra vez se anegaran porque la red hidráulica obsoleta que funciona en esa zona de Chalco no tiene capacidad para desalojarla.

El edil Miguel Gutiérrez dio a conocer que las labores de limpieza, desazolve y desinfección continúan en los puntos donde ya no hay líquido y también fue retirado el lodo que se concentró en las casas y vía pública.

También, garantizó que los servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal entregarán alimentos a los vecinos que no tienen la posibilidad de guisar porque sus estufas y otros enseres electrodomésticos se les echaron a perder por la contingencia.

