Los dueños de tres carnicerías localizadas en la colonia Solidaridad en el municipio de Tultitlán, expresaron sentir miedo e incluso han considerado cerrar sus negocios luego de que fueran víctimas de ataques armados el pasado 31 de julio.

Ataque a carnicería de Tultitlán. Foto: Especial

Ataque a carnicería de Tultitlán. Foto: Diego Simón / El Universal

En el caso de uno de ellos, las cámaras de seguridad alcanzaron a registrar la agresión contra uno de los locales, donde se observa cómo un sujeto entra a la carnicería y sin mediar palabra empieza a disparar. En otro de ellos los balazos alcanzaron a clientas, quienes fueron hospitalizadas.

Sin mediar palabra, sujeto dispara contra dos empleados de una carnicería ubicada en la colonia Solidaridad 3ra sección, en el municipio de Tultilán, Estado de México #Tultitlán #Edomex #balacera

Video: Especial pic.twitter.com/t7nUp0QPZe — Ana Karen Velazquez (@1697Kaar) August 18, 2023

En entrevista con EL UNIVERSAL, los dueños de las carnicerías quienes pidieron el anónimato, mencionaron que no han recibido amenazas, ni han sido extorsionados, por lo que desconocen qué originaron las balaceras en sus negocios.

Ataque a carnicería de Tultitlán. Foto: Diego Simón / El Universal

El primer caso, local “Los Rosales”

“Tenemos miedo de salir a trabajar, si por nosotros fuera ya hubiéramos cerrado esta carnicería, como ha sucedido con algunos colegas que también fueron víctimas de un ataque a balazos por parte de unos sujetos quienes se pasean con tranquilidad, ya que la policía brilla por su ausencia; pero eso no lo puedo hacer porque es el sustento de mi familia”, dijo el propietario de una de las carnicerías.

Ataque a carnicería de Tultitlán. Foto: Diego Simón / El Universal

Con lágrimas en los ojos y a punto del llanto, explicó que el pasado 31 de julio, alrededor del mediodía, los trabajadores de la carnicería con razón social “Los Rosales” laboraban con toda normalidad, como todos los días, cuando de pronto varios sujetos que viajaban en un pointer blanco dispararon al interior de su carnicería en por lo menos 16 ocasiones.

Ataque a carnicería de Tultitlán. Foto: Diego Simón / El Universal

“Fue de verdad impactante, nunca nos había sucedido esto, al escuchar las detonaciones de arma de fuego nos tiramos al piso para no ser alcanzados por una bala perdida, sin embargo, una clienta cayó al piso lesionada por un impacto de bala que le entró y salió en su brazo derecho".

"Todo era confusión, nada más observamos cómo las balas rompieron los cristales de mi vitrina, y cómo atravesaban todo lo que se encontraba a su paso, estábamos muertos de miedo, pues por un momento pensamos que íbamos a morir a manos de estos delincuentes.”, expresó el propietario.

Otros dos casos

También, dijo que minutos antes los mismos sujetos llegaron a otro local con el nombre “La única”, donde de igual forma sembraron el terror al disparar hacia el interior en por lo menos 17 ocasiones, y ahí sí dejaron gravemente lesionada a una mujer de por lo menos 61 años, quien recibió un balazo en la pierna dejándola en el suelo lesionada.

Ataque a carnicería de Tultitlán. Foto: Diego Simón / El Universal

Luego los mismos, quienes al parecer eran tres o cuatro sujetos, llegaron a una tercera carnicería, a la cual también atacaron a balazos, dejando lesionado al dueño, quien ante el temor de que estos hombres lo volvieran a molestar, finalmente tomó la decisión de cerrar su negocio.

Ataque a carnicería de Tultitlán. Foto: Diego Simón / El Universal

Los comerciantes también señalaron que a pesar de que ya pasaron algunos días y que denunciaron los hechos ante la fiscalía del Estado de México quienes arribaron al lugar para hacer los peritajes, checar los videos, entrevistar a los testigos, buscar pistas y evidencias que les permitieran identificar a los responsables para luego buscarlos y detenerlos; un tanto enojados y decepcionados afirmaron que esto no sirvió de nada, pues ni la fiscalía ni la policía municipal han hecho algo para buscar y detener a estos sujetos, quienes afirmaron siguen dándose sus rondines tranquilamente por las calles en el mismo vehículo que utilizan para hacer sus fechorías.

⚠️ Es el grito de dolor de la clienta de una carnicería. Sujetos balearon el negocio desde un auto. Segundos antes, otro ataque y otro #herido. Ocurrió en la colonia Solidaridad 3a Sección #Tultitlán #Edomex. pic.twitter.com/jhW6BjJMzA — 🐲 JC Gutiérrez 🐲 (@dragon02red) August 1, 2023

Ataque a carnicería de Tultitlán. Foto: Diego Simón / El Universal

“Nosotros queremos que nos hagan caso, que la policía patrulle las calles para brindar seguridad y confianza a comerciantes y ciudadanos, pero, esto no sucede, por lo que somos nosotros mismos quienes tenemos que cuidarnos y hacer lo necesario para no volver a ser víctimas de estos delincuentes", señalaron.

“Solamente han venido a tomar evidencia, pero, ¿de qué sirve?, si no hacen nada. Los invitó a que se queden 15 minutos y verán que ninguna patrulla se aparece por aquí. Yo lo único que quiero es que se haga justicia, y que hagan su trabajo.

“Toda mi mercancía se echó a perder, tuve que adquirir nueva, y eso a mí me cuesta; las ventas han bajado, porque la gente tiene miedo de venir a comprarme, si por lo menos hicieran bien su trabajo, esto no me estaría afectando a mi economía”, expresó un segundo carnicero, quien también pidió anonimato.

Por su parte, esta casa editorial acudió a las instalaciones del municipio de Tultitlán para conocer la postura de las autoridades correspondientes, quienes no se han pronunciado al respecto.



