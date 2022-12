Candidato independiente denuncia violación a sus derechos por el IEEM al declinar su participación en el 2023

Toluca, Méx.- José Adolfo Murat aspirante a la candidatura independiente para contender en el proceso electoral para gobernador en el 2023 consideró que fueron violados sus derechos constitucionales y humanos, al declinar el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) su participación, debido a un supuesto incumplimiento con la Convocatoria.

Por lo anterior, expuso mediante una carta ante el órgano electoral que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), elaboró y aprobó los formatos para que los aspirantes a candidatos independientes realicen el llenado de estos, en específico la Manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad.

El hecho es que en éste, en el numeral 6 referente a no haber presidido el comité ejecutivo estatal o nacional, municipal, ni ser militante, afiliado o su equivalente de un partido político, ni haber tenido una postulación a cualquier cargo de elección popular, por partido político o coalición, en el proceso electoral inmediato anterior conforme a lo establecido en el CEEM, tuvo que firmar el documento como a la letra dice sin otra alternativa, pues no había algún apartado para hacer observaciones, para no quedar fuera del proceso, lo que calificó como violatorio a los derechos humanos.

Afirmó que todo el aparato de poder público está obligado a aplicar las normas de origen interno, de forma que sean compatibles con las obligaciones internacionales del estado y les den efectividad a los derechos consagrados interna e internacionalmente.

Durante la sesión del IEEM se dio a conocer que, de los ocho interesados en registrarse como candidatos independientes, sólo cuatro escritos fueron procedentes y son: María del Rosario Mendoza Gómez, Jesús Iván Pinto Medina, Abelardo Gorostieta Uribe y Ana Elena Medina Pacheco.

Los escritos de José Luis Barradas Rodríguez, Victoriano Encarnación, Roque Alberto Velázquez Galindo se tuvieron por no presentados, y el de José Adolfo Murat Macías no fue procedente, pues uno de los requisitos era no haber participado en un proceso electoral anterior.



