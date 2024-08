La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con el gobierno del Estado de México abrieron la segunda fase de preinscripción al Sistema Anticipado de Distribución (SAID) 2024, trámite que sirve para realizar cambios de turno o escuela en nivel básico del próximo ciclo escolar.

SAID también engloba cambios de escuela en grados intermedios o el cambio de escuela privada a pública.

Quienes no realizaron el proceso ordinario de preinscripción al SAID para el ingreso a los primeros tres grados de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas públicas del Edomex, pueden realizar este trámite desde el 12 de agosto de 2024 a través de la página: www.edomex.gob.mx y dar clic en el apartado de Segunda Fase del SAID.

El sitio estará habilitado al público en general las 24 horas del día, hasta el 23 de agosto de 2024.

¿Cuáles son los requisitos para las inscripciones del SAID 2024?

1.- Aceptar los términos y condiciones para los datos personales.

2.- Autorizar el aviso de privacidad de la Segunda Fase de SAID que se encuentra en el formulario de registro de datos.

3.- Tener a la mano la Clave Única del Registro de Población (CURP) de él o la aspirante.

4. Conocer la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y el nombre de la escuela pública a la que solicitará el cambio.

5.- Proporcionar datos básicos como nombre completo, teléfono, correo electrónico y CURP de la madre, padres tutora o tutor.

Existen escuelas públicas que tienen el cupo completamente lleno, por lo cual, antes de solicitar cambios es recomendable que revises el catálogo de escuelas disponibles en la siguiente liga: https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9006/gobMx/jsp/catalogo_escuelas/index.jsp

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2024-2025?

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el inicio del ciclo escolar 2024-2025 está programado para el lunes 26 de agosto de 2024. Con ello, las alumnas y los alumnos de educación básica tendrán la oportunidad de retomar sus estudios después de disfrutar de un periodo de descanso.

