Ocoyoacac, Méx.- Comerciantes y ejidatarios de La Marquesa rechazaron que las agresiones en contra de un grupo de jóvenes por parte de presuntos prestadores de servicios haya ocurrido en los valles que pertenecen a ese Parque Nacional y estimaron que este fin de semana puedan reducir en 50% las ventas derivado de la difusión de esa noticia.

“Los invitamos a que sepan a qué aquí no se suscitaron los hechos, es en otra comunicad vecina que han tratado de copiar el tipo de negocio que tenemos”, dijo Juan Gabriel Soler Zúñiga, presidente del Comisariado de Bienes Ejidales.

Apuntó que no tiene nada en contra de los involucrados en la agresión; sin embargo, pidió que se deslinden las responsabilidades contra quienes resulten responsables de esos hechos, pues no todos valles pertenecen a la reconocida zona turística y enfatizó que lo sucedido fue en uno de esos puntos, que no está considerado parte del principal atractivo turístico de este municipio.

En compañía de autoridades municipales de Ocoyoacac, ejidatarios afirmaron que los hechos ocurrieron en un predio conocido como Rancho Viejo, que está cercano a Valle del Silencio que sí está registrado como parte de La Marquesa.

Comentaron que derivado de este problema se prevén pérdidas de hasta 50% este fin de semana, pues incluso han detectado campañas en redes sociales donde la gente pide no visitar La Marquesa en protesta por la agresión contra los jóvenes.

“Estamos pagando con una mala fama que no nos merecemos y la noticia es nacional, desafortunadamente”, señaló el representante de los ejidatarios.

Ampliarán vigilancia en zona de La Marquesa

Por su parte, el presidente municipal de Ocoyoacac, Samuel Verdeja Ruíz, recordó que la seguridad en La Marquesa es permanente y hay un despliegue tanto de Policía Municipal como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), aunque informó que será extendida hacia los puntos que no están considerados como La Marquesa.

El presidente municipal destacó que por el tipo de terreno, no se puede tomar una acción municipal como la clausura del establecimiento, ya que “las comunidades se manejan de una manera autónoma en algunos aspectos”.

Además, dijo que el tema ya está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para las investigaciones y realizar acciones contra los agresores con base en la denuncia formal que hayan presentado las víctimas; no obstante, hizo también el llamado a los turistas a no dejar de visitar La Marquesa, ya que cientos de familias dependen económicamente de ello.

Foto: Jorge Alvarado