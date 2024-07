Ecatepec, Méx.- Durante la noche del martes fue atacada con explosivos, presuntamente, desde un dron, la casa del exregidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el ayuntamiento de Ecatepec y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores 25 de Marzo, Guillermo Fragoso, ubicada en el poblado de Santa María Chiconautla, sin que se reportaran lesionados, pero sí daños severos en el inmueble y pertenencias que se encuentran en el interior.

El exedil y su familia no se encontraban en la propiedad cuando ocurrió el atentado, pero los vecinos de esa comunidad contaron que la detonación cimbro otras casas y se sintió en otras zonas del municipio.

“Es algo que no podemos permitir, no sé que se busque con este atentado hacia mi familia y persona, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Confío en las instancias de gobierno correspondientes para que se investigue porque no podemos permitir esto; esto nos va dar fuerza para poder seguir adelante. Ahorita fue solo daños materiales”, contó.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes corroboraron los daños que se presentaron en la casa de dos niveles.

Según Guillermo Fragoso, es la primera vez que se registra un ataque con drones en el Estado de México, por lo que pidió a las autoridades que investiguen al presunto responsable de los hechos.

“Me dicen que fue un artefacto muy poderoso que destruyó puertas, ventanas, los muros de piedra destruyó todo”, dijo el líder sindical.

Las autoridades ministeriales revisarán las videocámaras de seguridad instaladas en la propia casa y en las calles aledañas para ver si captaron imágenes de lo ocurrido que les permita identificar a los autores del ataque.

