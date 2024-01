Toluca.— Quedó cancelada definitivamente la operación de parquímetros en la ciudad de Toluca, porque fue “un programa que no se instrumentó adecuadamente y causó mucha molestia en la ciudadanía”, y también quedó anulado el plan de peatonalización en la zona centro de la capital mexiquense, informó el alcalde Juan Maccise Naime.

Esto, luego de meses de controversia por el programa de parquímetros que instauró en diciembre de 2022 el exalcalde Raymundo Martínez Carbajal, planeado para cobrar 15 pesos la hora a automovilistas por estacionar sus vehículos en más de mil lugares ubicados en 24 calles del centro de Toluca.

Tras el rechazo ciudadano a este programa, el alcalde dijo que el gobierno que encabeza “es un gobierno con visión ciudadana, soy sensible y llegamos a un buen acuerdo”, para retirar los parquímetros.

“No es rescindir simplemente, se da por terminado el contrato con la empresa”, apuntó Juan Maccise, al indicar que la nueva administración que encabeza, luego de que asumió el cargo como presidente municipal el pasado 13 de diciembre, revisó el clausulado “y el contrato señala que avisando con 10 días de anticipación” a la concesionaria, se terminará con el programa de parquímetros.

Tras esta determinación, el alcalde afirmó que van a ordenar el estacionamiento en la zona centro de Toluca. “No concibo que de tres carriles de circulación, dos sean para estacionamiento” en muchas calles, apuntó el alcalde.

En cuanto al ambulantaje, “lo que no voy a permitir es el desorden que ha prevalecido durante muchos años, como toluqueño esto me duele, crecí en el centro y esto no existía”, dijo, al agregar que el ordenamiento empezará desde el corazón de Toluca hacia otras delegaciones.

Además dio a conocer que se cancela la peatonalización en el centro de la ciudad, “porque como se hizo, generó delincuencia, basura y mucha afectación al comercio establecido. Estoy de acuerdo en que todos disfrutemos de la ciudad, para eso hay espacios hermosos: está la Plaza González Arratia, está la Ángel María Garibay y la Plaza España”, aseguró el alcalde.