Al menos cuatro perredistas buscarán ser candidatos a la gubernatura del Edomex

Toluca, Méx.- En el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) podrían haber al menos cuatro aspirantes a contender como precandidatos por la gubernatura mexiquense, informó el perredista Cristian Campuzano y añadió que no toda la militancia apoya a Omar Ortega.

En conferencia de prensa refirió que se encuentran en la lista de registro Ericka Tapia Garcia, Eduardo Neri, Arturo Piña y Omar Ortega, Diputados con licencia, quien se registró está mañana en el Comité Directivo Nacional del sol azteca.

Al respecto, Cristian Campuzano lamentó que Omar Ortega sea el único aspirante apoyado por la dirigencia nacional para la candidatura y advirtió que si se contaminan los procesos internos de los partidos, la coalición - en caso de que se concrete- estaría obligada a garantizar los derechos políticos de todos los registrados, hasta que se determine quién es el candidato, pues no ser así cualquiera podría impugnar..

Acompañado por Eduardo Neri, Cristian Campuzano, dio a conocer que no se comparten las visiones y formas de hacer política de Omar Ortega, quien ha dejado de lado a los distintos grupos del sol azteca.

“Hay un dicho que dice que nadie es eterno. El PRD está viviendo un proceso de reacomodo”, dijo tras rechazar que alguien deba tener el control total del sol azteca.

Insistió en que al menos habrá cuatro aspirantes en el proceso interno y refirió que el apoyo de la dirigencia nacional a un solo cuadro político es un riesgo, ya que lo ideal sería tener un proceso de unificación del que salga un solo precandidato.

“Lo que más le conviene al PRD es tener un candidato unido que se pueda medir ante la candidata del tricolor y el candidato del PAN”, agregó.

Insistió en que, si no se logra este acuerdo, quienes se registren como aspirantes, podrían tratar de hacer valer sus derechos políticos y pedir encuestas o impugnar las determinaciones.

Agregó que, si el PRD se coaliga y el proceso interno continúa, es posible que 14 de enero cuando vence la fecha, no se establezca a qué partido corresponde candidatura.

Eduardo Neri, dijo que habría incongruencia si no apoyan al que se elija, pues están esperando posicionar al partido no a alguien en particular, aunque dijo que primero se debe garantizar un proceso interno justo e incluyente.

Aseguró que muchas encuestas dicen que el sol azteca tiene 3.8% porcentaje de aceptación, aunque aún debe avanzar la elección, pues confío en que tienen más del 5%.

