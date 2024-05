Cuautitlán Izcalli, Méx.— “Llevamos más de tres semanas sin agua de forma regular, nos cae una vez a la semana y sólo una hora, y pipas no puedes pedir porque no las mandan”, declaró Manuel, habitante del fraccionamiento Lomas de Cuautitlán.

Se trata de una de las 45 colonias del municipio de Cuautitlán Izcalli que forma parte de la red abastecida por el Sistema Cutzamala, caudal que el fin de semana pasado, de acuerdo con el ayuntamiento, fue reducido a cero sin previo aviso de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

En La Quebrada, el fin de semana resintieron la falta del líquido, situación que no ocurría, pues el tandeo programado les permitía organizarse para racionarlo y al inicio de la semana comenzó a regularizarse el abasto.

La señora Cristina refirió que habitualmente el agua llega bien en las primeras calles de la colonia; sin embargo, para los habitantes de la parte alta la situación se complica, pues la presión les impide que llegue y hay quienes deben optar por comprar pipas privadas.

La Unidad Habitacional Niños Héroes es otra colonia a la que el líquido llega mediante el Cutzamala, red que de acuerdo con la CAEM, tras una inspección física no encontró fallas en la infraestructura hidráulica. Sin embargo, habitantes de las manzanas F y G advierten que el agua es poca.

“La cisterna no se llena toda y somos de a 20 departamentos por edificio y la manzana es grande, échale de a cinco edificios cada una y de unas cuatro a cinco personas por departamento, no nos alcanza y menos si hay inconscientes que lavan sus carros con agua de la llave; aquí es donde deberíamos tener más cultura y no tirarla, todo eso es desperdicio, pero si dices algo ya es bronca con el vecino”, apuntó Juan Alberto.

El organismo operador del agua en Cuautitlán Izcalli, conocido como Operagua, publicó en sus redes sociales que el abastecimiento mediante el caudal del Sistema Cutzamala comenzaba a regularizarse tras la visita de personal de la CAEM, calibrando un medidor de agua para surtir a las 45 comunidades afectadas.