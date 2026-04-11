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El fin de semana pasado arrancó el primer "Festival Ciudad de México: Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas", un espacio dedicado a promover la diversidad de los pueblos originarios con actividades gratuitas en el Zócalo.
Sin embargo, aún quedan días para asistir a sus talleres, ponencias y presentaciones de música en vivo.
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¿Qué hay en el Festival de las Lenguas y Culturas Indígenas 2026?
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país se hablan alrededor de 68 lenguas indígenas, entre las que destaca el náhuatl.
El propósito del festival es sensibilizar a la sociedad para que se reconozcan, aprecien y valoren las lenguas indígenas y para alertar sobre su riesgo de desaparición.
Este evento es impulsado por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), y ofrece conciertos, teatro, conversatorios, proyección de documentales y ponencias.
Visita su Pabellón Lingüístico donde se imparten talleres de:
- Costura de punto de Cruz
- Collares tradicionales
- Llaveros de la muñeca Lele
- Bordado mazahua
Los conversatorios, mesas de diálogo y ponencias están enfocados en temas de derechos lingüísticos, el futuro de las lenguas indígenas, medicina tradicional y herbolaria.
También se contempla una charla sobre cortometrajes en lenguas indígenas, dirigido a las personas que disfrutan el séptimo arte con propuesta auténticas. Y la proyección del documental “El sembrador”, dirigido por Melissa Elizondo Moreno y filmado en los Altos de Chiapas.
Para el cierre, el festival integra un recital de poesía en lenguas otomí, mazateca, totonaca y mixteca.
¿Cuándo termina el Festival de las Lenguas y Culturas Indígenas 2026?
El Festival de las Lenguas y Culturas Indígenas 2026 mañan domingo 12 de abril.
Su horario es de 11:00 a 20:00 horas. El acceso es gratis.
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