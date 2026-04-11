El fin de semana pasado arrancó el primer "Festival Ciudad de México: Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas", un espacio dedicado a promover la diversidad de los pueblos originarios con actividades gratuitas en el Zócalo.

Sin embargo, aún quedan días para asistir a sus talleres, ponencias y presentaciones de música en vivo.

Conoce la cartelera del primer Festival Ciudad de México: Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas". Foto: @sepicdmx

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¿Qué hay en el Festival de las Lenguas y Culturas Indígenas 2026?

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país se hablan alrededor de 68 lenguas indígenas, entre las que destaca el náhuatl.

El propósito del festival es sensibilizar a la sociedad para que se reconozcan, aprecien y valoren las lenguas indígenas y para alertar sobre su riesgo de desaparición.

Este evento es impulsado por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), y ofrece conciertos, teatro, conversatorios, proyección de documentales y ponencias.

El Zócalo se llena de cultura, música y tradición con este festival. Foto: @sepicdmx

Visita su Pabellón Lingüístico donde se imparten talleres de:

Costura de punto de Cruz

Collares tradicionales

Llaveros de la muñeca Lele

Bordado mazahua

Los conversatorios, mesas de diálogo y ponencias están enfocados en temas de derechos lingüísticos, el futuro de las lenguas indígenas, medicina tradicional y herbolaria.

También se contempla una charla sobre cortometrajes en lenguas indígenas, dirigido a las personas que disfrutan el séptimo arte con propuesta auténticas. Y la proyección del documental “El sembrador”, dirigido por Melissa Elizondo Moreno y filmado en los Altos de Chiapas.

Para el cierre, el festival integra un recital de poesía en lenguas otomí, mazateca, totonaca y mixteca.

¿Cuándo termina el Festival de las Lenguas y Culturas Indígenas 2026?

El Festival de las Lenguas y Culturas Indígenas 2026 mañan domingo 12 de abril.

Su horario es de 11:00 a 20:00 horas. El acceso es gratis.

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