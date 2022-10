Japón reabre fronteras y elimina restricciones a turistas

Como parte del regreso a las actividades previas a la pandemia del Covid-19, el gobierno de Japón anunció la política de reapertura de fronteras para el ingreso de turistas extranjeros, a partir del próximo 11 de octubre.

A partir de esta fecha habrá eliminación de límite de llegadas diarias y, para los mexicanos, ya no será necesario tramitar una visa, siempre y cuando sea con fines turísticos y el viaje no sea mayor a 90 días.

“Celebramos que nuevamente podremos dar la bienvenida a los visitantes extranjeros que desean conocer Japón. Agradecemos la amable paciencia de los turistas que buscaban visitar nuestro país en este periodo de pausa tras la pandemia sanitaria”, comentó Seino Satoshi, presidente de la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO, por sus siglas en inglés).

Foto: Jezael Melgoza / Unsplash

Durante la pandemia, Japón tomó medidas muy estrictas para evitar la propagación del coronavirus, por lo que cerró las puertas al turismo; es más, los Juegos Olímpicos de Tokio transcurrieron a puerta cerrada, sin la posibilidad de recibir público extranjero.

Leer más: Conoce la leyenda del famoso Cerro del Tepozteco, en Morelos

No obstante, de forma paulatina comenzaron la reapertura de fronteras. Primero empezó con los viajes organizados, es decir, visita de turistas acompañados por guías certificados; luego, en septiembre, eliminaron los viajes de grupos guiados y las pruebas PCR ; aunque en ese tiempo todavía era necesario tramitar la visa, cosa que se ya no será necesaria a partir de octubre.

Entra a Japón sin la necesidad de visa

Debido a las nuevas medidas de control fronterizo, emitidas el pasado 26 de septiembre de 2022, a partir del 11 de octubre ya no será necesario tramitar una visa para estancias cortas, menores a 90 días.

Foto: morn_japan / Pixabay

Es decir, si vas a Japón por turismo, a visitar a algún familiar, por actividades profesionales o cualquier actividad que no incluya remuneración, y el viaje no es mayor a tres meses, no será necesario tramitar la visa.

Esta medida era vigente antes de la pandemia del covid-19, pero por esta enfermedad se suspendió. Por suerte, volverá a reactivarse, como parte de los esfuerzos del gobierno para reactivar el turismo en Japón.

Los mexicanos pueden permanecer en Japón en un periodo de hasta 180 días (aprox. seis meses) sin la necesidad de solicitar una visa. Para esto, antes de concluir el primer periodo de 90 días, es necesario solicitar una extensión al Ministerio de Justicia y proporcionar los datos que requieran las autoridades.

Foto: DeltaWorks / Pixabay

En caso de querer una visa, estas solo se tramitan en la Embajada o Consulado General de Japón que está en México. Consulta toda la información puedes hacerlo en la página de la Embajada japonesa en el país.

Sobre las vacunas y test de covid

Desde el 7 de septiembre ya no son necesarias las pruebas PCR para ingresar al país del sol naciente. Ahora solo se necesita un certificado de vacunación con al menos tres vacunas reconocidas por el gobierno.

En caso de no tener vacunas o un esquema de vacunación reconocido por Japón, será necesario la prueba PCR durante las 72 horas previas a la visita al país, así como llenar un formulario de dicho test, el cual puedes consultar dando clic aquí.

Foto: bewkaman / Pixabay

Las vacunas que acepta Japón son: Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Bharat Biotech, Nuvoxovid/Novavax, SinoVac y Sinopharm. La Sputnik no está dentro de la lista.

Sobre el turismo en Japón

Previo a la pandemia, Japón solía recibir 31 millones de turistas internacionales al año, de los cuales, 71,745 eran mexicanos. En 2021, según la JNTO, las cifras bajaron drásticamente, con un total de 246 mil personas.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters