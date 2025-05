Los aromas son parte esencial de la vida cotidiana. Y, muchas veces, junto con los perfumes, trascienden lo efímero y superficial al quedar grabados en nuestros sentidos, pues evocan recuerdos, momentos, personas, lugares y situaciones.

Son un objeto del deseo y un producto valioso por su historia a través de los siglos e incluso por su desarrollo tecnológico.

Su propia creación es un arte y la intención de usarlo está cargado de simbolismos. Todo ello puedes explorarlo de manera inmersiva en el Museo del Perfume (MUPE) en CDMX.

Precisamente, este recinto acaba de estrenar una exposición en alianza con una de las marcas más antiguas e importantes en la industria de la cosmética y el cuidado de la piel: ‘Ding dong… ¡Avon llama!’.

¿En qué consiste la nueva exposición del Museo del Perfume?

Avon fue fundada en 1886 por el empresario estadounidense David McConnell. Desde entonces, se convirtió en una de las empresas de perfumes y cosméticos más grandes del mundo.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Fueron pioneros en el modelo de negocio de venta directa, empleando a miles de personas —especialmente mujeres— en Estados Unidos, y después se convirtieron en millones por todo el mundo, incluido México, por supuesto.

En honor a esta trayectoria de casi 140 años, Avon y el Museo del Perfume se aliaron para montar ‘Ding dong… ¡Avon llama!’, una “exhibición donde queremos honrar nuestro legado, historia, a esos personajes clave y visionarios que nos tienen hoy aquí y también a todas esas mujeres, representantes y consultoras que han llevado lejos el nombre de la marca”, dijo Fernando Echeverría, director de venta directa de Avon.

El nombre hace referencia al sonido de un timbre, considerado como un emblema de la marca, pues fue utilizado en campañas publicitarias desde 1950 hasta 1967. Es una referencia referencia a los y las representantes de Avon que tocaban de puerta en puerta para vender sus productos.

Ariadna Casas, curadora del Museo del Perfume, destacó que “la exposición no solo busca hacer un recorrido por la historia de la marca, sino también por la propuesta actual.

Es un homenaje a los perfumes que llevamos en la piel, las historias, las voces y las vidas que nos acompañaron”.

Explicó que esta exhibición “está pensada para apreciarse con todos los sentidos” y la calificó como una experiencia multisensorial.

Foto: Omar Moreno. El Universal

¿Cómo es la nueva exposición del Museo del Perfume?

La nueva exposición ‘Ding dong… ¡Avon llama!’ se compone de 3 salas.

“La muestra expositiva cuenta con material de archivo, piezas vintage de perfumería de las décadas de los 60, 70 y 80, afiches que datan de los orígenes de Avon y un recorrido por la imagen actual de la marca, acompañada de sus fragancias contemporáneas”, explicóCasas.

En la primera habitación, se relata la historia de la marca a través de infografías y carteles que hablan sobre David McConnell, los primeros años de la compañía y Mrs. Albee, la primera representante de Avon en la historia.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En el piso hay una línea del tiempo con datos y momentos cruciales de Avon.

¿Sabías que empezó llamándose California Perfume Company debido a la cantidad de flores que hay en California? ¿o que cambió su nombre debido a la similitud de Suffern, Nueva York con Stratford-upon-Avon, Inglaterra, el lugar de nacimiento del dramaturgo William Shakespeare?

Ahí mismo, está una pequeña estación con un par de esferas de madera olfativas, las cuales recrean la fragancia de violetas del Little Dot Box Kit original, uno de los primeros perfumes creados por McConnell.

La sala también exhibe, dentro de un aparador, una muñeca Barbie lanzada en 1997, una edición limitada en homenaje a Mrs. Albee.

Hay estantes con envases muy llamativos creados por la marca a lo largo del tiempo.

Silver Duesenberg Wild Country, en forma de un coche plateado.

Vintage Island Parakeet, en forma de un periquito hawaiano.

Pipe Full, con la forma de una pipa para fumar.

Queen of Scots, en forma de terrier escocés.

La segunda habitación es más pequeña y aborda la actualidad de Avon como una marca con presencia a nivel internacional, con importantes avances tecnológicos y con el objetivo de crear productos de calidad a precios accesibles.

Exhibe infografías y datos en el piso y paredes, así como 3 estaciones olfativas con los envases y fragancias de las colecciones Attraction Closer (con pera, néctar de miel y pimienta rosa), Love I U (con néctar de frambuesa, rosas, manzana de caramelo y chantilly de almendra), Today Tomorrow Always (de ciruela, leche de almendras y sándalo blanco) y 300 km/h (con bergamota, jengibre, almizcle y ámbar).

Foto: Omar Moreno. El Universal

Te recomendamos tomarte tu tiempo, ya que además de poner a prueba el olfato, podrás tomarte una foto con la enorme silueta del frasco de Far Away Beyond The Moon.

La tercera y última sala es inmersiva, con un video mapping en paredes y piso, mostrando algunos perfumes de Avon y las flores con las que son hechos: las gardenias de Far Away Spledoria o las cerezas de Far Away Beyond The Moon.

También hay una estación con esferas de madera que sirven para percibir familias olfativas como el cuero, ambarada, maderas, cítricos, acuosas, florales...

¿Hasta cuándo estará la nueva exposición del Museo del Perfume?

‘Ding dong… ¡Avon llama!’ es una exposición temporal que se podrá visitar hasta el domingo 31 de agosto.

Foto: MUPE

El Museo del Perfume abre de martes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Dónde está el Museo del Perfume?

El Museo del Perfume se encuentra en un edificio de estilo francés, construido a finales del siglo XIX en la actual Calle de Tacuba, en el número 12, Centro Histórico de la CDMX, a unos metros del Museo Nacional de Arte.

Además de ser la calle más antigua de la CDMX, Tacuba es conocida como la ‘calle de los perfumes’ por la gran cantidad de establecimientos que ofrecen aromas inspirados en

Llegar en Metro es muy sencillo, especialmente si utilizas el Metro. La estación más cercana es Allende de la línea 2.

¿Cuánto cuesta entrar a la nueva exposición del Museo del Perfume?

La entrada a la nueva exposición del Museo del Perfume está incluida en la entrada general al recinto, de $80 pesos por persona y $35 pesos para estudiantes, profesores y adultos mayores.

Foto: MUPE

Más información en la página: museodelperfume.com.mx o en Facebook: “MUPE Museo del perfume”.

