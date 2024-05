Mañana, sábado 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos, iniciativa impulsada desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM por sus siglas en inglés).

Según la página oficial del ICOM, el objetivo de esta fecha es “concientizar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos.”

Este tipo de recintos brindan experiencias de aprendizaje e incluso diversión, como sucede en los museos interactivos. Estos son 10 de los favoritos.

Originalmente recibió este nombre porque se instaló en una antigua central eléctrica. El Museo Powerhouse se enfoca en las artes aplicadas, el diseño, la ciencia y la tecnología, principalmente en los avances que han sido significativos en la vida humana y en otros experimentos modernos.

Actualmente, tiene varias sedes, todas en Sidney: Observatory, Castle Hill, Ultimo (cerrado por remodelación) y otra más en construcción, de nombre Parramatta, que será un recinto innovador, pues sus 2 edificios no contarán con columnas interiores, ya que la estructura será soportada por exoesqueletos exteriores.

Alberga una colección de más de 500 mil objetos, entre los que destaca la máquina de vapor rotativa en operaciones más antigua del mundo, una versión a escala del reloj astronómico de Estrasburgo y el hidroavión Catalina 'Frigate Bird II', que voló de Australia a Sudamérica en 1951 y que es la aeronave suspendida en el aire más grande en cualquier museo bajo techo.

Son de entrada gratuita, aunque puede haber algunas actividades, tours y talleres con costo extra.

powerhouse.com.au

El ArtScience Museum de Singapur fue construido en el lujoso complejo de edificios de Marina Bay Sands. Su diseño, a cargo del arquitecto Moshe Safie, está inspirado en una enorme flor de loto, con una especie de ‘dedos’ que a la vez forman una mano, la cual recoge agua de lluvia para crear una cascada/fuente en el centro del edificio.

Sus exposiciones, la mayoría temporales, mezclan el arte, la ciencia, la cultura y la tecnología y se muestran principalmente a través de proyecciones e instalaciones inmersivas y experiencias en realidad virtual.

Algunas de sus atracciones: la exhibición 'Future World: Where Art Meets Science', creada en colaboración con teamLab, en la cual explorarás un mundo colorido y metafórico a través de instalaciones digitales interactivas; la exposición inmersiva autobiográfica de Frida Kahlo, con proyecciones de 360° y su experiencia en realidad virtual para conocer la trayectoria de la pintora a través de sus pinturas.

La entrada, que da acceso a todas las exposiciones, tiene un costo de 47 dólares de Singapur; entradas a salas individuales desde 6 a 20 dólares de Singapur.

marinabaysands.com/museum.html

El Museo Nemo de Ámsterdam tiene la forma de un barco, transporte crucial para entender la historia de los Países Bajos. Fue diseñado por el célebre arquitecto italiano Renzo Piano, con 5 pisos de exposiciones interactivas sobre ciencia, con temáticas que van del espacio, fenómenos de la física e incluso energías renovables.

Sus exposiciones son completamente interactivas y están repletas de juegos. Por ejemplo, en 'Humania' explora la composición de nuestra especie a través de instalaciones interactivas, como una pantalla que se controla con la respiración; enLife in the Universe' harás un viaje por el espacio para ver meteoritos e intentando defender al planeta con un escudo; iguialmente puedes participar en experimentos con aminoácidos.

Con miras al futuro, está 'Energetica', en la terraza del museo, donde descubrirás cómo funciona la energía renovable a través de la interacción con distintas máquinas, como 3 sillas giratorias cubiertas de paneles solares que, al moverlas, provocan el funcionamiento de unas fuentes.

La entrada tiene un costo de 17.50 euros a partir de los 4 años de edad.

nemosciencemuseum.nl/en/

El Exploratorium se define como “un laboratorio público de aprendizaje que explora el mundo a través de la ciencia, el arte y la percepción humana”, según su página web.

Se ubica en el Muelle 15 de El Embarcadero de San Francisco.

En sus 6 amplias galerías interiores y exteriores, alberga 650 instalaciones interactivas diseñadas para jugar.

Imagina entrar a un simulador que recreará (en miniatura) el flujo de aire de un tornado, cantarle a un contenedor de arena para hacer que los granos reboten y formen patrones de vibración, u observar 'Bacteriópolis', un enorme terrario que tiene vida propia, por ser hogar de diversas bacterias de color azul, verde, naranja y gris que viven gracias a la luz solar.

Los boletos cuestan 39.95 dólares para adultos de 18 a 64 años; niños de 4 a 17 años, maestros, estudiantes, mayores de 65 años y discapacitados pagan 29.95 dólares.

exploratorium.edu/es

Llegamos a la ‘Gran Manzana’. Nos situamos cerca del MOMA y Central Park, donde se encuentra el fabuloso e inmersivo museo Spyscape, dedicado completamente al espionaje.

Es toda una experiencia que, desde el inicio, te pondrá en los zapatos de un espía para cumplir ciertos objetivos a través de sus 7 salas, cada una con una actividad desafiante, como someterte a una máquina de detección de mentiras o esquivar rayos láser en un túnel oscuro.

Es un recorrido por más de 300 años de espionaje y personajes icónicos, tan antiguos como las estrategias de Napoleón, la tinta invisible de George Washington o el virus usado por Israel y Estados Unidos para sabotear el plan nuclear de Irán.

El 'SpyGames' es una serie de habitaciones con juegos inmersivos, con retos físicos y mentales que desafían tus habilidades.

Por cierto, estas actividades fueron desarrolladas por expertos de la CIA y las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Entrada al museo desde 44 dólares por adulto y 37 dólares por niño. Los boletos de SpyGames tienen tarifas que van desde los 19 a los 25 dólares por persona.

spyscape.com

Toulouse es uno de los centros aeroespaciales más importantes de Europa y el mundo. En esta urbe al sur de Francia, está la Ciudad del Espacio (Cité de l’espace), un parque temático y museo interactivo que te llevará a un viaje por el universo sin necesidad de despegar de la Tierra.

Se divide en 10 grandes áreas, todas con exposiciones repletas de material interactivo, pantallas táctiles, recreaciones de naves y photo opportunities que, en suma, relatan la historia del cosmos, las mayores hazañas de la humanidad en el espacio, la importancia de las misiones espaciales y los satélites en la vida diaria.

Dentro de sus atractivos más notables, está la sala dedicada a la Luna y el Apolo 11 (el piso y las paredes te harán sentir que estás en este satélite natural, domos geodésicos con videos, imágenes y objetos relativos a esta misión; el Centro de Lanzamiento, donde verás un auténtico motor Vulcan de la nave Ariane 5 y podrás entrar a una réplica de cabina de mando para conocer cómo se pone en órbita un satélite; y el Paseo Espacial, al aire libre, con réplicas tamaño real de naves como el Ariane 5, el módulo lunar Apolo, la cápsula Soyuz o una réplica gigante del sistema solar.

Boletos desde 26 euros por adulto y 19.50 euros para niños de 5 a 18 años.

es.cite-espace.com

Lisboa fue azotada por un violento terremoto en 1755, lo que provocó grandes daños, un tsunami y un incendio que casi consume la ciudad entera.

En memoria de este acontecimiento, se creó Quake, el Museo del Terremoto, con 10 salas inmersivas que reviven el drama que se vivió en ese momento, y cómo fue el punto de partida para el inicio del movimiento cultural conocido como la Ilustración, con Descartes, Kant, Bacon o Voltaire como principales referentes.

Tiene 2 simuladores de terremotos con proyecciones 360°, una sala interactiva con pantallas táctiles e infografías que explican la ciencia detrás de los terremotos y la zona que recrea las calles de Lisboa de 1775, donde podrás caminar y explorar (sano y salvo).

Los precios varían según la hora, día y temporada, pero las tarifas generales son de 21 a 31 euros para adultos y de 14.50 a 21.50 para niños.

lisbonquake.com/es

Chengdu es conocida como la ‘capital china de ciencia ficción’, debido a que la pujante ciudad ha visto nacer y crecer a los autores más destacados de este género.

Incluso, el año pasado recibió la Convención Mundial de Ciencia Ficción (Worldcon) y, para ello, inauguraron este increíble museo.

El recinto forma parte de la Nueva Ciudad de Ciencia e Innovación del distrito de Pidu. Fue diseñado por el despacho arquitectónico Zaha Hadid Architects, quienes emularon una nube de polvo cósmico en expansión con una estrella al centro, y que da la sensación de flotar en las aguas del lago artificial Jingrong.

Aunque no se han compartido detalles de su contenido, las fotografías compartidas por Zaha Hadid Architects muestran un increíble túnel con proyecciones 360°, un auditorio con paredes curvas iluminadas y un cuarto inmersivo de espejos con luces.

La entrada al museo es gratuita.

Japón no podía faltar en esta lista. Su museo nacional dedicado a las ciencias y tecnología, mejor conocido como Miraikan, en la isla de Odaiba, expone los últimos avances científicos en un entorno interactivo e inmersivo.

Foto: The National Museum of Emerging Science and Innovation