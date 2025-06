¿Cómo es la suite más grande del mundo en un crucero?

Los cruceros son auténticas ciudades flotantes. Cada uno tiene su propia ‘personalidad’ y atractivos fuera de serie, como toboganes, montañas rusas, fuegos artificiales, shows, restaurantes, bares y otras amenidades.

Hay cabinas de todo tipo: pequeñas, sin ventanas, o parecidas a la habitación de un hotel, incluso cuentan con balcón y con todas las comodidades. Pero hay otras tan lujosas que parecen auténticos palacios ‘flotantes’.

Así es la Skyview Regent Suite, la suite más grande del mundo en una embarcación, recientemente presentada por la línea de cruceros Regent Seven Sea Cruises.

¿En qué crucero está la suite más grande del mundo?

La suite más grande del mundo estará en el crucero Seven Seas Prestige, el barco más nuevo de Regent Seven Sea Cruises, naviera de ultralujo.

Foto: Regent Seven Seas Cruises

Será el primer barco de la nueva clase Prestige, con capacidad para 822 huéspedes, atendidos por 630 tripulantes.

Contará con 15 niveles, 411 suites divididas en 12 categorías, 11 experiencias gastronómicas entre las que destaca Azure, un nuevo restaurante mediterráneo de estilo mezze, un teatro para presentaciones, spa, bares y otras amenidades.

Su diseño es moderno y elegante, con colores neutros y una combinación de detalles amaderados, metálicos, de cristal y mármol.

¿Qué viajes tendrá el crucero con la suite más grande del mundo?

Aunque actualmente el crucero Seven Seas Prestige continúa en contrucción en Italia por la empresa Fincantieri, el viaje inaugural ya está confirmado: del 13 al 27 de diciembre de 2026.

Foto: Regent Seven Seas Cruises

Zarpará de Barcelona en un itinerario de 14 noches, que incluye visitas a Málaga, Funchal, las Islas Vírgenes Británicas y Miami.

Más adelante, ofrecerá programas de 10 a 15 noches. La mayoría comenzará en Miami o Panamá, aunque algunos zarparán serán de Barcelona, San Juan (Puerto Rico), Nueva York o Londres.

En estos itinerarios, se organizarán experiencias al Caribe Occidental y Oriental (México, Belice, Guatemala, Honduras, Jamaica, Islas Caimán, Guadalupe, St. Marteen, etc.), por el Pacífico (Cabo San Lucas, Mazatlán, Acapulco, Puerto Quetzal, Puntarenas, etc.) y Europa (Sevilla, Gibraltar, Lisboa, Oporto, Bilbao, Burdeos, Londres, etc.).

¿Cómo es la suite más grande del mundo en un crucero?

Skyview Regent Suite, la habitación más grande del mundo en un crucero fue diseñada con un estilo italiano moderno por la empresa estadounidense de diseño de interiores Studio DADO.

Foto: Regent Seven Seas Cruises

Ubicada en los decks 14 y 15 del barco, se divide en dos niveles en una superficie de 817 metros cuadrados.

En la planta baja hay un gran vestíbulo con decoraciones de cuero en sus paredes; una recepción con una escalera flotante de piedra natural; un comedor; una sala de estar estilo biblioteca; un elegante bar con sofás y vista al mar; una claraboya con panorámicas frontales y una habitación con baño privado y bañera.

El segundo piso está dedicado exclusivamente a la habitación principal, con su propia sala de estar, una cama artesanal del fabricante italiano Flou con vista al mar, baño con bañera tallada a mano, una gran ducha con un amplio vestidor y terraza.

344 metros cuadrados están destinados exclusivamente a terrazas en ambos niveles de la suite.

Además, tiene su propio elevador y un gimnasio equipado con pesas, bicicleta estática, espacio para yoga y sala de masajes.

¿Cuánto cuesta hospedarse en la suite más grande del mundo en un crucero?

Si deseas disfrutar de la suite más grande del mundo en un crucero, considera que hay que desembolsar 25 mil dólares ($472,767 pesos) por noche.

Foto: Regent Seven Seas Cruises

Además de las amenidades de esta mansión en altamar, también se incluye un mayordomo personal, tratamientos diarios en el spa con acceso prioritario y sesión privada de fitness; excursiones en tierra en Auto privado, conductor y guía; lavandería y tintorería ilimitada; papelería personalizada; botella de coñac Rémy Martin Louis XIII y champagne Dom Perignon de bienvenida; colección de fragancias; artículos de tocador de diseñador; caviar a la suite; canapés diarios; comidas en restaurantes y espectáculos a bordo.

Más información en la página oficial de Regent Seven Seas Cruises.

