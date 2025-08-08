El fin de semana es un buen momento para echar un ojo a las actividades y experiencias que la CDMX ofrece.

Festival de Tailandia en el CENART

Con motivo de los 50 años de relaciones diplomáticas entre México y Tailandia, la embajada del país asiático y el Centro Nacional de las Artes (CENART) organizan el Thai Festival durante este fin de semana.

Foto: Embajada Real de Tailandia en México

Tanto el sábado 9 y domingo 10 de agosto, desde las 11:00 a.m., diversos espacios del CENART tendrán actividades, como danzas tradicionales, exhibición de muay thai, foros sobre gastronomía, concursos de comida tailandesa, t-pop y hasta un corredor gastronómico y artesanal.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Centro Nacional de las Artes’ y ‘Embajada Real de Tailandia en México’.

Concierto temático de Volver al Futuro

¿Creciste viendo Volver al Futuro? Este año se cumplen 40 años de su estreno, así que para los nostálgicos y amantes de esta película icónica de la cultura pop, les proponemos lanzarse a un concierto sinfónico temático.

Un grupo de músicos de la compañía Arts Orquesta MX interpretarán la banda sonora de Volver al Futuro, del compositor Alan Silvestri, al mismo tiempo que se proyectará la peli en una enorme pantalla en formato 4K.

Foto: Arts Orquesta MX

El concierto se celebrará el domingo 10 de agosto a las 5:00 p.m. en el Teatro Royal Pedregal, cerca de Six Flags y el centro comercial Perisur.

Hay boletos desde $421 pesos por persona.

Más información en la página de Boletia o en Facebook: ‘Arts Orquesta MX Producciones’.

Recorrido de Cuauhtémoc en el Centro Histórico

El Centro Histórico de la CDMX está repleto de historia y datos interesantes. ¿Qué mejor que recorrerlo este fin de semana con un experto en el tema, como parte de los Paseos Culturales del INAH.

Rafael Flores Hernández, maestro en estudios mesoamericanos, dará un tour enfocado en Cuauhtémoc, el último tlatoani de México-Tenochtitlán.

Foto: INAH

Durante el trayecto conocerás su historia y papel como gobernante en épocas de crisis, y visitarás vestigios arqueológicos, entre ellos Tlatelolco y el Templo Mayor, además de sitios emblemáticos en las batallas contra los españoles.

El paseo del INAH es el sábado 9 de agosto, a partir de las 8:45 a.m.

Tiene un costo de $253 pesos por persona.

Más información en la página web: paseosculturales.inah.gob.mx

Parque Ejidal San Nicolás Totolapan

¿Quién dice que en la CDMX no hay naturaleza para disfrutar un fin de semana? El sur de la capital cuenta conmontañas y grandes extensiones de bosques, ideales para realizar actividades al aire libre en un entorno verde.

Uno de los mejores sitios para ello es el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, donde hay distintas rutas de senderismo, miradores increíbles, circuitos de bicicleta de montaña, tirolesa y palapas para organizar un picnic.

Foto: Sectur CDMX

La entrada tiene un costo de $40 pesos por persona e incluye acceso a los senderos y miradores. Las demás actividades van desde los $60 hasta los $120 pesos por persona.

El parque abre el fin de semana de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Más información en Facebook: ‘Parque Ejidal San Nicolás Totolapan Oficial’ o al WhatsApp: (55) 8156 8451.

Gran Premio Histórico en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Aunque todavía faltan dos meses para el Gran Premio de México de la Fórmula 1, los motores comenzarán a rugir este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio Histórico.

Foto: Gran Premio Histórico

Se trata de una gran exhibición (estática y dinámica) de más de 300 autos deportivos de diferentes años y modelos: un auténtico paraíso para los amantes de la velocidad con autos como un Ford Speedster de 1932, Mustangs de los 70 y 80, Porsches modernos y hasta un Fórmula 4.

El evento es este domingo 10 de agosto, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Hay 3 tipos de boletos: el general, de $300 pesos por persona; con acceso a paddock, $800 pesos por persona; y con acceso a suites, alimentos y bebidas por $1,800 pesos por persona.

gphistorico.com.mx

