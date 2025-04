Todo pasa en Ciudad de México. Ahora, es el escenario de tres experiencias inmersivas, una de ellas dedicada, ni más ni menos, que a The Last of Us.

Si estás en busca de un plan diferente en CDMX, haz caso de nuestras propuestas.

Elige experiencias relacionadas con mundos apocalípticos o aventuras animadas. Enseguida te soltamos toda la información para que sepas cuál elegir.

Lanzan actividad en CDMX de "The Last of Us", serie de MAX basada en videojuego de PlayStation Foto: MAX

¿Cuáles son las nuevas experiencias inmersivas en CDMX?

Ya sea que quieras tomarte fotos en un mundo postapocalíptico, ser héroe por un día en París o empedarte con estilo a través de las décadas, la capital tiene un plan para ti.

Estas experiencias inmersivas son prueba de que aquí siempre hay algo nuevo que hacer, ver y vivir. Así que, en vez de quedarte viendo la tele, ponte tu mejor outfit y sal a vivir la ciudad como se debe: con arte, juego y buena fiesta.

Te decimos más sobre estas actividades listas para que las conozcas.

Edificio temático de The Last Of US Foto: Twitter

The Last of Us: ¿Cordyceps en el mapa?

La fiebre por The Last of Us no para. Por eso se montó una experiencia que te mete de lleno en su universo apocalíptico.

En Calzada Melchor Ocampo 424, en la colonia Cuauhtémoc, hay un edificio que parece sacado del videojuego: lleno de enredaderas, con paredes invadidas por el famoso hongo Cordyceps y una estética que da escalofríos de lo bien hecha que está.

Tecnología inmersiva y escenarios dignos de foto te esperan en este spot donde puedes caminar por sets inspirados en la serie, interactuar con elementos del universo de The Last of Us y tomarte las selfies más darks de tu vida.

La entrada es gratis, pero permanecerá abierta hasta el 8 de mayo. Llega temprano porque se llena rudo.

El Metrobús de la Línea 7 te deja cerquita: baja en La Diana o Chapultepec y que los hongos te guíen.

Costo : Entrada libre

: Entrada libre Fecha : Hasta el 8 de mayo

: Hasta el 8 de mayo Ubicación: Melchor Ocampo 424. MB: La Diana o Chapultepec

Experiencia de Lady Bug y Cat Noir Foto: Miraculous Experience.come

Miraculous: Ladybug & Cat Noir Adventure: ¿Un show para los peques y los no tan peques?

Si en tu casa todo mundo canta la rola de Ladybug, esta experiencia te va a hacer quedar como héroe. No es necesario ir hasta París para esto.

En el centro comercial Parque Las Antenas se instaló una megaventura inmersiva basada en la serie animada de origen francés.

Los niños (y los que se animen) reciben un antifaz, un brazalete y una misión: salvar París atrapando akumas y activando superpoderes.

Con escenarios digitales de la Torre Eiffel, el Louvre y hasta el río Sena, el recorrido es interactivo y cada jugador tiene que cumplir retos a contrarreloj.

Ideal para chavitos de 4 a 14 años, pero todos se la pueden pasar 'bomba'.

Los boletos ya están disponibles en la plataforma Fever desde el 17 de abril hasta finales de año. Hay tienda de merch, zona chill estilo pastelería francesa y muchas fotos pa' presumir en Insta.

Costo : 4 personas, $215 pesos, el boleto individual. Grupo de 10 personas, $200 pesos, el boleto individual. Niños de 0 a 3 años entran gratis.

: 4 personas, $215 pesos, el boleto individual. Grupo de 10 personas, $200 pesos, el boleto individual. Niños de 0 a 3 años entran gratis. Fecha : a partir del 17 de abril

: a partir del 17 de abril Horarios: Miércoles a jueves de 16:00 a 19:00 horas, y de viernes a domingo de 11:00 a 19:00 horas.

Miércoles a jueves de 16:00 a 19:00 horas, y de viernes a domingo de 11:00 a 19:00 horas. Ubicación: Parque Las Antenas.

Experiencia musical Party Across Times Foto: Fantasy Lab Facebook

Party Across Time: ¿Pachanga a través de las décadas?

Si lo tuyo no son los zombies ni los superhéroes, pero sí las buenas rolas y buenos tragos, date una vuelta por Fantasy Lab CDMX, en Patriotismo 229.

Ahí se arma la experiencia "Party Across Time". En una hora saltas de los años 20 a los dos mil, con música, luces, shots y puro perreo culto.

Sus 7 salas temáticas te llevan desde el swing al rock, pasando por la música disco, el rave y, claro, el reggaetón.

Todo en un formato inmersivo que mezcla arte digital, buena fiesta y un ambiente seguro para soltarse el moño. Cuesta $490 pesos e incluye tres shots temáticos.

Hay descuentos si vas en bola o si llevas credencial del INAPAM. Puedes ir los jueves, viernes y sábados hasta el 31 de mayo. Arma plan y 'cae' con tu 'date' o tu bandita.

Costo : $490, entrada con tres shots

: $490, entrada con tres shots Fecha : Jueves a sábado, hasta el 31 de mayo

: Jueves a sábado, hasta el 31 de mayo Horario: De 20:00 a 23:00 hrs

De 20:00 a 23:00 hrs Ubicación: Fantasy Lab, en Patriotismo 229

