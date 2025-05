Desde 1964, el Puente de Brooklyn en Nueva York fue designado como Monumento Histórico Nacional y es una de las estructuras más emblemáticas de la 'Gran Manzana' gracias a su belleza, funcionalidad y al desafío técnico que representó su construcción en el siglo XIX.

En los últimos días, el mundo ha puesto su atención en el trágico accidente que ocurrió, precisamente, en este puente, donde el Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México se estrelló con la estructura colosal.

El Puente de Brooklyn destaca por ser uno de los monumentos más fotografiados de la ciudad de Nueva York y un sitio repleto de historia, anécdotas y curiosidades.

¿Cuánto duró la construcción del Puente de Brooklyn?

Según el portal oficial del gobierno de la ciudad de Nueva York, la construcción del Puente de Brooklyn inició en 1869 y culminó en 1883.

Foto: Dylan Lu. Unsplash

Tardaron 14 años en terminar esta maravilla arquitectónica que pasa por encima del East River y conecta los distritos de Manhattan y Brooklyn.

En 1867, el East River o río Este se congeló tras un vórtice polar. Los barcos quedaron inservibles para transportar a los trabajadores al otro lado del río. Muchos de ellos se arriesgaban a caminar por el hielo y, según se cuenta, esta fue la principal razón para construir el puente.

¿Quiénes construyeron el Puente de Brooklyn?

El Puente de Brooklyn necesitó aproximadamente de 600 trabajadores.

Entre ellos, destacan el ingeniero alemán John A. Roebling, responsable del diseño original, aunque murió tras un accidente en una inspección de la obra. Su hijo Washington A. Roebling quedó a cargo, pero quedó postrado en cama en 1872.

Lee también: Qué hacer en Maine, uno de los encantos de Nueva Inglaterra

A partir de entonces, Emily Warren, esposa de Washington Roebling, fue la responsable de comunicar todas las indicaciones y especificaciones a los trabajadores, siendo clave para la culminación del puente.

Fue el puente colgante atirantado más largo del mundo

El Puente de Brooklyn es una maravilla de la ingeniería y la arquitectura. En su momento, tenía el récord del puente colgante más largo del mundo, con 486 metros.

En 1903, el Puente de Williamsburg, también en Nueva York, le arrebató el primer lugar, aunque por muy poco: 1.5 metros más.

La longitud total del Puente de Brooklyn es de 1,833 metros, contando las rampas de acceso. Mide 26 metros de ancho y en su punto más alto se eleva a 39 metros sobre el nivel del río.

Las torres del Puente de Brooklyn

Uno de los elementos más notables del Puente de Brooklyn son sus 2 torres de suspensión, que se levantan en cada uno de sus extremos.

Elaboradas en granito y un par de arcos apuntados de estilo neogótico, miden 84 metros de altura y están hundidas 24 metros debajo del lecho del río.

De estos ‘gigantes’ pende un sistema atirantado compuesto principalmente por 4 cables de acero trenzado de 41 centímetros de diámetro y otros 5,200 cables verticales y diagonales de acero galvanizado.

Foto: Colton Duke. Unsplash

Cada uno de los 4 cables principales es capaz de soportar 12,000 toneladas de peso, entre los que se incluyen los 6 carriles para automóviles y sus estructuras de acero.

Los elefantes y camellos que cruzaron el Puente de Brooklyn

A pesar de la capacidad de carga del Puente de Brooklyn (en el siglo XIX era toda una novedad) no todos confiaban en esta.

El 30 de mayo de 1883, un peatón escuchó un ruido en el puente y, desesperado, comenzó a gritar que iba a derrumbarse. Aunque esto no sucedió, la alerta provocó una estampida en la que 12 personas murieron.

El empresario estadounidense Phineas Taylor Barnum, fundador del circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, le ofreció al gobierno de Nueva York probar la resistencia del Puente de Brooklyn para mostrar a los ciudadanos que la estructura era tan fuerte como se pregonaba: decenas de animales pesados lo cruzarían.

Foto: Jess Sánchez. Unsplash

El 17 de mayo de 1884, desfilaron en este 21 elefantes y 17 camellos, sin incidentes.

El Puente de Brooklyn fue un búnker del fin del mundo

En 2006, personal encargado de inspeccionar el Puente de Brooklyn encontró un ‘tesoro’ apocalíptico en una cámara abovedada debajo de la rampa de entrada del lado de Manhattan.

Se trata de un búnker de la época de la Guerra Fría, construido para sobrevivir un ataque nuclear.

Se encontraron bidones de agua de 70 litros, medicinas y la increíble cantidad de 352 mil galletas altas en calorías. Todo estaba sellado en recipientes metálicos herméticos, dentro de cajas con sellos de 1957 y 1962 y algunas con la leyenda “solo para uso después de un ataque enemigo”.

¿El Puente de Brooklyn está embrujado?

De acuerdo con la página web de la Brooklyn Paranormal Society, el Puente de Brooklyn tiene un largo historial de avistamientos fantasmales.

Se rumora de las supuestas apariciones de un hombre barbado con sombrero de copa, un cuaderno y ropa del siglo XIX, características que son atribuidas al espíritu de John A. Roebling.

Foto: Anders Jilden. Unsplash

También se dice que en el puente es común ver un trabajador cubierto de polvo, presumiblemente fallecido en un accidente laboral; y el fantasma de Emily Warren, que camina por la pasarela peatonal con un vestido blanco, como si buscara algo.

¿Cuánto cuesta caminar por el Puente de Brooklyn?

El Puente de Brooklyn es utilizado diariamente por más de 115 mil autos en sus 6 carriles, 30 mil peatones y 3,000 ciclistas en su pasarela elevada.

Su acceso es gratuito, pero no siempre fue así.

Hasta 1891, se debía pagar un centavo de dólar por persona, 5 centavos si se iba a caballo y 10 en auto.

Los animales también debían pagar peaje: 2 centavos por oveja o cerdo y 5 centavos por vaca.

Lee también: La razón por la que algunos aviones no tienen fila 13

Tour por el Puente de Brooklyn

La touroperadora Gran Apple Tours ofrece un recorrido guiado y a pie por este monumento, en compañía de un experto que cuenta su historia y curiosidades.

Incluye una visita Dumbo, un barrio del lado de Brooklyn. De origen industrial, hoy en día es una zona residencial y comercial de alto poder adquisitivo con galerías de arte, tiendas, hoteles, restaurantes y otros establecimientos de lujo.

Foto: Adrien Bruneau. Unsplash

El tour está disponible los martes, jueves y domingos. Tiene una duración de 3 horas y puedes tomarlo en español.

El costo es de 30 dólares ($580 pesos) por adulto y 12 dólares ($232 pesos) para menores de 12 años.

Sitio web: granappletours.com

El Puente de Brooklyn es una referencia constante en el arte

Nueva York es una constante locación y fuente de inspiración de artistas y cineastas.

Hay poemas, canciones y películas que muestran que tienen de escenario el icónico Puente de Brooklyn.

Lo puedes ver en Sex and the City, Spiderman, Los 4 Fantásticos, The Siege e incluso ha sido ‘destruido’ en Soy Leyenda, Godzilla y Cloverfield e Impacto Profundo.

Se menciona en canciones como The Brooklyn Bridge, de Frank Sinatra; I’d Rather Have You, de Johnny Cash; o Brooklyn Bridge to Chorus, de The Strokes.

En cuanto a literatura, hay varios casos: el poeta y filósofo cubano José Martí escribió el artículo 'El puente de Brooklyn', publicado en el periódico 'La América' y posteriormente incluido en su libro 'Escenas norteamericanas'; el dramaturgo español Federico García Lorca publicó el libro 'Poeta en Nueva York, en el que incluye el poema 'Ciudad sin sueño' (Nocturno del Brooklyn Bridge).

El escritor estadounidense Hart Crane utilizó al Puente de Brooklyn como metáfora central para su libro "El puente".

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters