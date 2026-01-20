El Super Bowl no es solo el evento deportivo más importante del año: también es una gran excusa para reunirte con amigos, disfrutar de buena comida, emocionarte con cada jugada y, claro, ver uno de los shows de medio tiempo más esperados. Ya sea que lo vivas desde la comodidad de tu casa o en un lugar con ambiente vibrante y pantalla gigante, hay formas de hacerlo en grande.

Aquí te contamos todo lo que necesitas para organizar tu fiesta de Super Bowl o asistir a un evento ya armado, desde ideas de decoración y snacks hasta opciones para ver el partido en vivo, incluyendo eventos en CDMX y hasta boletos en reventa.

¿Cómo organizar una fiesta de Super Bowl desde cero?

Si decides armar una reunión en casa, lo más importante es planear con tiempo. Comienza por definir a cuántas personas vas a invitar y qué espacio usarás (sala, terraza, patio). A partir de ahí, organiza lo necesario: acomodo de asientos, iluminación, conexión de la televisión y zona para botanas y bebidas.

Puedes hacer una pequeña lista de lo que vas a necesitar: servilletas, platos desechables, vasos, hielera o enfriador, y equipo de sonido si quieres una experiencia más inmersiva. Lo ideal es tener todo listo al menos un par de horas antes del kickoff, para que tú también disfrutes sin prisas.

Una buena pantalla (o el mejor lugar para verla)

El corazón de la experiencia es, sin duda, la pantalla. Si lo vas a ver en casa, lo ideal es contar con una excelente Smart TV de al menos 50 pulgadas, conexión estable a internet y, si es posible, una barra de sonido o bocinas externas para vivir el ambiente del estadio.

Otra gran opción es salir a un evento especial, como el Super Bowl LX Employees Only en el Hotel Hive, CDMX. Este plan es ideal si no quieres encargarte de nada y prefieres vivir el partido en un ambiente ya preparado.

El evento incluye:

Pantalla gigante para ver cada jugada como si estuvieras ahí

Comida incluida para disfrutar el partido con botanas sin preocuparte por cocinar

Una cerveza Miller de 940 ml para acompañar

Ambiente animado con otros aficionados y acceso controlado por $700 MXN

Se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026 a las 15:00 h, en Vermont 29, colonia Nápoles, Benito Juárez, CDMX. Puedes conseguir tus boletos directamente en Fever.

Decoración temática para ambientar

La ambientación también suma. No necesitas gastar mucho para lograr un espacio que se sienta especial. Puedes usar manteles en colores de los equipos finalistas, globos metálicos, vasos y platos temáticos, e incluso pequeñas porterías hechas con cartón para decorar la mesa.

Otra idea sencilla es imprimir banderines o usar cinta para simular las yardas en el piso. Si quieres ir más allá, coloca luces cálidas o guirnaldas que imiten el estilo de un estadio.

Botanas y comida que no puede faltar

La comida es uno de los pilares del Super Bowl. Lo mejor es optar por platillos fáciles de servir, compartir y comer sin cubiertos.

Algunas ideas clásicas:

Alitas de pollo (con diferentes salsas)

Nachos con queso, guacamole o chili

Mini hamburguesas

Palomitas, papas, pretzels y dips caseros

Pizza para compartir

No pueden faltar unos refrescos bien fríos. Si vas al evento del Hotel Hive, ya tienes una Miller de 940 ml incluida, pero si estás en casa, puedes armar una hielera bien surtida y fría durante todo el juego.

¿Qué canal transmite el Super Bowl en México y cómo verlo online?

Cada año cambia ligeramente la transmisión, pero generalmente puedes ver el Super Bowl así como el medio tiempo en México por televisión abierta y en algunas plataformas digitales.

En TV:

El evento será transmitido en México por TUDN, VIX, TV Azteca, Fox Sports y ESPN

Online:

El Super Bowl se transmitirá por DAZN sí como por NFL Game Pass vía Prime Video

sí como por Verifica la programación oficial y asegúrate de contar con una buena conexión de internet

Qué considerar antes de elegir entre ver el Super Bowl en casa o fuera

Una de las decisiones más comunes conforme se acerca el gran partido es si disfrutarlo desde casa o salir a algún lugar con ambiente deportivo. Ambas opciones tienen ventajas, y todo depende del tipo de experiencia que buscas.

Ver el Super Bowl en casa ofrece control total: puedes decidir con quién verlo, qué música poner antes del partido, cómo decorar y qué tipo de comida preparar. Es ideal si prefieres comodidad, evitar aglomeraciones o si quieres hacer pausas cuando lo necesites.

Por otro lado, salir a un evento especial como el Super Bowl LX Employees Only en el Hotel Hive te permite vivir la emoción sin tener que organizar nada. Con comida, cerveza y pantalla gigante incluidas, la experiencia es mucho más inmersiva. Además, compartirlo con otros fans le da un toque especial que en casa puede ser difícil de replicar.

Claro, tiene un costo ($700 por persona) y es importante reservar con tiempo porque los lugares son limitados. Pero si buscas una experiencia lista para disfrutar, vale totalmente la pena.

¿Y si te animas a vivir el Super Bowl en persona?

Para los más apasionados —o los que quieren convertir este evento en una experiencia única en la vida— también existe la posibilidad de asistir al Super Bowl en vivo . Claro, no es la opción más económica ni sencilla, pero sí es una alternativa real si te preparas con anticipación y estás dispuesto a invertir.

Las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas oficiales y garantizadas para el partido. Los precios varían mucho según la demanda, la ubicación en el estadio y el momento en que compres.

Además de la entrada, considera los gastos de vuelo, hospedaje y transporte. Si bien no es para todos, vivir el Super Bowl desde el estadio es una experiencia épica, que va más allá del deporte: es ser parte del espectáculo, sentir la energía en vivo y tener una historia para contar toda la vida. Una opción un poco más atrevida, sí, pero también inolvidable.

No importa si lo ves desde casa con amigos o decides salir a un evento especial: el Super Bowl es una oportunidad para compartir, disfrutar y vivir una experiencia completa. Con buena comida, ambiente preparado, un poco de creatividad y ganas de celebrar, puedes convertir este evento deportivo en una noche inolvidable.

¿Ya sabes cómo lo vas a vivir este año?