El Samsung Galaxy S24+ es un teléfono de gama alta lanzado en enero de 2024, que en su momento compitió directamente con el iPhone 15. Un año y ocho meses después, su precio ha bajado considerablemente, en Amazon México, se encuentra con un descuento cercano al 50%, quedando en $12,499 MXN (precio original : $23,999 MXN), además tiene hasta 15 meses sin intereses.

Este tipo de descuentos son normales en tecnología: conforme se acerca el lanzamiento del modelo siguiente, los precios de la generación actual caen para liquidar inventario. Sin embargo, son más frecuentes en celulares Samsung que en Apple. Si te interesa, puedes adquirir el Samsung S24+ aqu í.

¿Cuáles son las principales características del Samsung Galaxy S24+?

Pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz: fluida, brillante y perfecta para videos o juegos.

Procesador Snapdragon 8 Gen 3 (versión para México): uno de los más rápidos del mercado.

12 GB de RAM + 256 GB de almacenamiento interno: excelente para multitareas, apps exigentes o guardar fotos sin preocuparte por espacio.

Actualizaciones de Android por 7 años, según Samsung.

Diseño elegante, resistente al agua (IP68) y con cuerpo de aluminio.

¿Qué otros modelos Galaxy hay y cómo se compara el S24+?

Dentro de la misma línea Galaxy S24, hay tres versiones: el Galaxy S24 (modelo base), el S24+ (el que está en oferta) y el S24 Ultra. Todos comparten muchas funciones esenciales, pero cambian en tamaño, cámara y detalles de uso:

El Galaxy S24 es más compacto y ligero, ideal para quienes prefieren algo fácil de manejar con una sola mano.

es más compacto y ligero, ideal para quienes prefieren algo fácil de manejar con una sola mano. El Galaxy S24+ es el punto medio: tiene una pantalla más grande, más batería y mejor rendimiento general.

es el punto medio: tiene una pantalla más grande, más batería y mejor rendimiento general. El Galaxy S24 Ultra es el más completo (y también el más caro), con cámara de nivel profesional, S-Pen integrado y un diseño más robusto con bordes curvos.

Desde febrero de 2025 ya están disponibles los nuevos Galaxy S25, que traen mejoras en procesador, batería y funciones impulsadas por inteligencia artificial. El modelo base S25 mantiene una buena potencia en un tamaño compacto; el S25+ amplía la pantalla y la batería; y el S25 Ultra se lleva todas las características premium, como cámara de 200 MP, cuerpo de titanio y mayor duración de batería. También apareció una versión Galaxy S25 Edge, que destaca por ser más delgado, aunque tiene una ficha técnica similar al S25+.

Eso sí: todos los S25 siguen costando bastante más que un S24+ en oferta. Así que si no necesitas lo más nuevo del mercado, este modelo con casi 50 % de descuento sigue siendo una compra muy razonable en 2025.

Y si te interesa tener siempre lo último, podrías esperar unos meses más: si Samsung mantiene su calendario, el Galaxy S26 debería anunciarse a inicios de 2026.

¿Aún vale la pena el Galaxy S24+ en pleno 2025?

Creemos que sigue siendo una opción potente y suficientemente actual comparándolo con otros modelos en el mismo rango de precio.

Si estás buscando un celular con potencia de gama alta, pantalla grande y garantía de actualizaciones, sin pagar más de $13 mil pesos, el Galaxy S24+ sigue siendo una gran elección en 2025

No es necesario comprar el modelo más nuevo para tener buen rendimiento, sobre todo si puedes obtener uno casi a mitad de precio.

