A dos días de que arranque el Mundial 2026, muchos aficionados buscan renovar su equipo de entretenimiento para disfrutar cada partido con una mejor experiencia.

Si estás pensando en cambiar de televisor sin gastar una fortuna, Sam’s Club tiene una opción que está llamando la atención: una pantalla de 43 pulgadas disponible por menos de 4 mil pesos.

Con buena calidad de imagen y un precio atractivo, este modelo se perfila como una alternativa ideal para vivir la emoción del torneo desde casa.

Sam's Club rebaja pantalla de 43 pulgadas en menos de 4 mil pesos

Pantalla JVC 43" QLED

La Pantalla JVC QLED de 43 pulgadas es una alternativa atractiva para quienes buscan mejorar su experiencia de entretenimiento en casa sin realizar una gran inversión. Gracias a la tecnología QLED, este modelo ofrece colores más vivos, mejor contraste y una imagen más brillante en comparación con muchos televisores LED convencionales de la misma categoría.

Su tamaño de 43 pulgadas resulta ideal para habitaciones, salas pequeñas o espacios donde se busca una experiencia inmersiva sin ocupar demasiado espacio. Además, su resolución permite disfrutar de películas, series, videojuegos y eventos deportivos con un alto nivel de detalle, algo especialmente atractivo para quienes ya se preparan para seguir el Mundial 2026.

Otro de sus puntos fuertes es la integración de funciones Smart TV, que brindan acceso a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Prime Video y otras aplicaciones populares. Esto permite disfrutar de contenido en línea sin necesidad de dispositivos adicionales, facilitando una experiencia más cómoda y moderna.

Asimismo, la compatibilidad con conexiones inalámbricas facilita el acceso a contenidos desde smartphones y otros equipos compatibles.

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