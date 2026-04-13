Desde hace un par de años, casi todos los dispositivos nuevos llegaron con el mismo tipo de puerto: USB-C. Un solo conector para el teléfono, la tablet, los audífonos, la laptop. Parecía la solución definitiva al caos de cables. Y en parte lo fue pero trajo consigo una confusión nueva que no es tan obvia.

El conector es el mismo. El cable entra igual. Pero lo que viene detrás puede ser completamente diferente.

El problema no es el puerto USB-C, es la potencia detrás de él

Imagina que tienes dos llaves del mismo modelo. Las dos abren la misma chapa. Pero una abre la puerta de tu casa y la otra abre un casillero de gimnasio. El formato es idéntico; la función, no.

Con los cargadores USB-C pasa algo similar. Que un cargador tenga puerto USB-C no dice nada sobre cuánta energía puede entregar. Hay cargadores USB-C diseñados para dar lo justo para un teléfono y eso es todo lo que necesitan. Pero si ese mismo cargador lo conectas a una laptop, el resultado es frustrante: la computadora muestra el ícono de carga, pero la batería no sube, o sube tan lento que al rato vuelve a bajar mientras la usas.

No es un defecto de tu laptop. Es que la estás alimentando con una manguera de jardín cuando necesita una tubería.

Por qué tu laptop necesita más potencia que tu celular aunque usen la misma entrada USB-C

Sin entrar en números duros: un teléfono se carga bien con lo que entrega la mayoría de los cargadores USB-C del mercado. Una laptop es otro mundo — necesita varias veces más energía, especialmente si está encendida y trabajando al mismo tiempo que carga.

El detalle es que muchos cargadores de uno o dos puertos que vienen en la caja de un teléfono, o los que se venden como "cargadores rápidos" para móvil, simplemente no fueron diseñados con la laptop en mente. Y como el conector entra igual, nadie se da cuenta hasta que ya compró el cargador y lleva tres horas esperando que su computadora llegue al 40%.

Qué debe tener un cargador USB-C para cargar laptop y celular al mismo tiempo

No cualquier cargador con varios puertos USB-C resuelve el problema. Hay cosas concretas que vale la pena revisar antes de comprar:

Primero, que la potencia total sea suficiente para una laptop, no solo para teléfonos. Segundo, que el puerto principal pueda entregar toda esa potencia a un solo dispositivo si es necesario, sin dividirla entre todos por default. Tercero, que el cargador y el dispositivo puedan "hablar" entre sí para que cada uno reciba lo que necesita, no lo que sobra.

El UGREEN Nexode 100W GaN cumple con eso. Usa tecnología GaN, que le permite ser compacto y no recalentarse mientras entrega hasta 100 watts en total. Si solo conectas la laptop al puerto principal, recibe toda la potencia disponible. Si al mismo tiempo conectas el teléfono o la tablet, el cargador negocia con cada dispositivo cuánto necesita y lo distribuye de forma automática.

Dicho eso, tiene dos limitaciones que conviene saber de antemano: la potencia por puerto baja cuando usas varios al mismo tiempo , así que si tienes laptop, teléfono y tablet conectados a la vez, ninguno recibe los 100 watts completos. Y su precio de lista ronda los $1,199 MXN, que no es barato para un cargador. La promoción activa en Amazon lo deja en $565 MXN, que cambia bastante la ecuación, pero ese descuento no es permanente.

Es compatible con prácticamente todo lo del mercado actual: iPhone 17 / 16 / 15 / Air, Galaxy S26 / S25 / S24, MacBook, iPad, laptops Windows y Chromebooks con carga por USB-C.

El cargador USB-C GaN que reemplaza tres cargadores con un solo enchufe

Un solo cargador en el buró en lugar de tres. Un solo enchufe en la regleta. Y la certeza de que cuando despiertes, todo va a estar cargado — incluyendo la laptop.

El UGREEN Nexode 100W GaN está disponible en Amazon México a $565 MXN (precio de lista $1,199, con 53% de descuento activo), con envío por Amazon y 30 días de devolución sin costo.