Si estás pensando en iniciarte en el mundo de Nintendo o buscas una consola portátil a excelente precio, esta es tu oportunidad. Encontramos la Nintendo Switch Lite color gris, con descuento del 38% aquí, además de grandes ofertas en varios de los videojuegos más queridos por los fans. Es el momento ideal para equiparte con lo mejor del entretenimiento portátil sin gastar de más.

Tras la salida en preventa de la nueva Nintendo Switch 2, los días de esta versión anterior están contados, pero aún no tiene un sucesor claro, pues su tamaño la hace una consola absolutamente portátl, y sin embargo lo suficientemente poderosa para correr juegos de mundo abierto como Zelda Breath of The Wild y Tears of the Kingdom.

Juegos Nintendo Switch con descuentos destacados

Ya sea que compres un Nintendo Switch Lite o planees esperar a una versión más fácil de transportar con los gráficos mejorados del nuevo Nintendo Switch 2, es una gran oportunidad para comprar estos juegos que serán compatibles con ambas consolas:

Animal Crossing: New Horizons – $869 (-38%)

Crea tu propia isla paradisíaca y vive a tu ritmo rodeado de personajes entrañables.

Super Mario Odyssey – $999 (-29%)

Viaja con Mario a mundos 3D llenos de sorpresas, enemigos clásicos y nuevas habilidades.

Minecraft – $689 (-5%)

Explora, construye y sobrevive en un mundo infinito. Compatible con juego multijugador en línea.

Xenoblode Chronicles X: Definitive Edition – $1,099 (-21%)

Sumérgete en el planeta Mira con batallas épicas y una historia profunda.

New Super Mario Bros. U Deluxe – $899.40 (-36%)

Perfecto para jugar en familia, el clásico desde WII U.

Mario Kart 8 Deluxe – $999 (-29%)

Corre con tus personajes favoritos y compite en línea o local. El clásico de carreras de Nintendo.

Super Smash Bros. Ultimate – $899.40 (-36%)

Lucha con más de 70 personajes y demuestra quién es el mejor en el campo de batalla.

