Perder la cartera entre los cojines del sillón, en el coche o al salir distraído es más común de lo que parece. Si usas iPhone, hay una opción más cómoda que un AirTag que te puede ayudar a resolver ese problema : el UGREEN FineTrack Slim Finder, un rastreador tipo tarjeta compatible con la app Encontrar.

Actualmente cuesta $499 MXN en Amazon México. Para ponerlo en perspectiva, un AirTag de Apple cuesta $649, y el paquete de cuatro ronda los $2,199. Pero más allá del precio, la diferencia está en el diseño: esta tarjeta localizadora de UGREEN con la misma tecnología es tan delgada como una tarjeta bancaria, lo que lo hace mucho más cómodo de llevar en la cartera sin deformarla ni que abulte de más, como pasa con un AirTag redondo.

Además, es recargable, por lo que no tendrás que preocuparte por cambiar pilas. La batería dura hasta 12 meses por carga, lo que lo vuelve una opción también más sustentable.

¿Vale la pena este rastreador UGREEN en vez de un AirTag?

Depende de qué tan seguido pierdas tus cosas y de qué tan cómodo quieras llevarlo contigo. Si lo que buscas es algo práctico, plano, recargable y que se integre bien con tu iPhone, este rastreador tiene varios puntos a favor:

Compatible con la app Buscar de Apple , igual que un AirTag.

, igual que un AirTag. Diseño ultra delgado ideal para carteras o identificadores para maleta.

ideal para carteras o identificadores para maleta. Batería recargable por USB-C , con autonomía de hasta 12 meses.

, con autonomía de hasta 12 meses. Resistencia al agua (IP68) : soporta salpicaduras e inmersiones cortas.

: soporta salpicaduras e inmersiones cortas. Volumen de hasta 80 decibeles.

¿Cómo se usa? Guía rápida para usar el

Enciende el rastreador: Mantén presionado el botón del dispositivo durante 2 segundos (usa un poco de fuerza; un toque ligero puede no activarlo). Activa Bluetooth en tu iPhone y abre la app “Encontrar”. Ve a la pestaña "Objetos" > "Añadir objeto" > "Otros objetos soportados", y presiona "Conectar". Asigna un nombre al rastreador (por ejemplo, “Cartera” o “Maleta”). ¡Listo! Ya puedes rastrear, hacerlo sonar o recibir alertas si se separa de ti.

Una vez configurado, puedes encontrar el rastreador de dos formas según la situación:

Ubicación a distancia con "Encontrar": Desde tu iPhone puedes ver en el mapa dónde fue visto por última vez. Esto funciona con la red de "Encontrar" Apple, que se apoya en millones de dispositivos Apple cercanos para ayudarte a ubicarlo, incluso si tú ya estás lejos. Es útil si dejas tu cartera en el trabajo, en una cafetería o si la maleta se pierde en tránsito Búsqueda en interiores con sonido: Si crees que lo dejaste en un lugar cercano, puedes hacer que emita un sonido desde la app. Con un volumen de hasta 80 decibeles, se escucha incluso si está dentro de un cajón, entre la ropa o dentro de un bolso cerrado.

No es para ti si usas Android o necesitas localización por GPS autónoma. Pero si ya estás dentro del ecosistema Apple y valoras la practicidad y el diseño discreto, este rastreador puede ser una opción más cómoda y funcional que el clásico AirTag.