Comprar un celular nuevo no siempre significa gastar una fortuna. Hoy en día existen opciones muy completas por menos de $3,000 MXN que ofrecen buena cámara, batería duradera y funciones que hace unos años eran exclusivas de gamas más altas.
En esta guía revisamos las especificaciones de varios celulares baratos disponibles en México en 2025, comparando conectividad, pantalla, cámaras y batería para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a ti.
1. Samsung Galaxy A16 5G
El Samsung Galaxy A16 5G es el más completo de este listado en cuanto a conectividad y pantalla. Se trata del único con 5G por menos de $3,000, lo que lo hace una apuesta a futuro para quienes buscan velocidad de red. Además, incorpora una pantalla Super AMOLED FHD+, algo difícil de encontrar en este rango de precio.
VER EN AMAZON: Samsung Galaxy A16 5G | $2,494.19 MXN
Especificaciones principales
- Pantalla: 6.7” Super AMOLED FHD+ (1080 × 2340 px), 90 Hz
- Procesador: Octa-core (2.2 GHz + 2.0 GHz)
- RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 128 GB (expandible hasta 1 TB vía microSD)
- Sistema operativo: Android 14
- Cámaras: 50 MP + 5 MP (ultra angular) + 2 MP (macro), 13 MP frontal, video hasta 1080p a 90 fps
- Batería: 5,000 mAh con carga rápida (15-25W aprox.)
- Conectividad: 5G, 4G, WiFi, Bluetooth, GPS
- Extras: certificación IP54, sensor de huellas, diseño premium en varios colores
Pros
✅Único con conectividad 5G en este rango
✅Pantalla Super AMOLED FHD+
✅Sistema de cámaras versátil con ultra gran angular y macro
Contras
❌ Solo 4 GB de RAM.
❌ Procesador básico, no apto para juegos
2. Xiaomi Poco C75
El Xiaomi Poco C75 es uno de los celulares más completos por menos de $2,000 pesos, ideal si quieres mucho espacio de almacenamiento y una experiencia fluida en pantalla sin gastar de más.
VER EN AMAZON: Xiaomi Poco C75 | $1,935.00 MXN
Especificaciones principales
- Pantalla: 6.88” IPS LCD, HD+ (1600 × 720 px), 120 Hz, TÜV Rheinland
- Procesador: MediaTek Helio G85 (2.0 GHz)
- RAM: 8 GB + expansión virtual hasta 16 GB
- Almacenamiento: 256 GB (expandible hasta 1 TB)
- Sistema operativo: MIUI (Android)
- Cámaras: 50 MP + sensor secundario, 13 MP frontal, video hasta 720p a 30 fps
- Batería: 5,160 mAh con carga rápida de 18 W
- Extras: jack de 3.5 mm, sensor de huellas lateral, desbloqueo facial
Pros
✅ 256 GB de almacenamiento interno
✅ 8 GB de RAM con expansión a 16 GB
✅ Pantalla de 120 Hz
✅ Precio muy accesible (menos de $2,000)
Contras
❌ Resolución solo HD+
❌ Grabación de video limitada a 720p
❌ No tiene 5G
3. ZTE Blade V70 Max
El ZTE Blade V70 Max sorprende por la combinación de gran batería, almacenamiento enorme y pantalla fluida de 120 Hz, algo poco común en este rango de precio.
VER EN AMAZON: ZTE Blade V70 Max | $2,093.15 MXN
Especificaciones principales
- Pantalla: 6.9” HD+ (720 × 1640 px), LCD, 120 Hz
- Procesador: Octa-core (gama media-baja)
- RAM: 4 GB + 10 GB de RAM dinámica (hasta 14 GB)
- Almacenamiento: 256 GB (expandible hasta 1 TB vía microSD)
- Sistema operativo: Android 14
- Cámaras: 50 MP + 2 MP (traseras), 8 MP frontal, video hasta 1080p
- Batería: 6,000 mAh con carga rápida de 22.5 W
- Extras: certificación contra caídas, sensor de huella lateral
Pros
✅ Batería enorme de 6,000 mAh
✅ Pantalla de 120 Hz, fluida para juegos y apps
✅ 256 GB de almacenamiento interno.
Contras
❌ Resolución HD+, algo baja para el tamaño de pantalla
❌ Cámaras secundarias muy básicas
❌ No tiene 5G
¿Cuál elegir?
- Si quieres lo más completo y preparado para el futuro: elige el Samsung Galaxy A16 5G.
- Si buscas el más barato con gran rendimiento: el Xiaomi Poco C75 ofrece mucho almacenamiento y pantalla fluida a un precio muy bajo.
- Si priorizas batería: el ZTE Blade V70 Max es el campeón en autonomía.
Con cualquiera de estos tres tendrás un celular barato, funcional y confiable por menos de $3,000 MXN.