Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

¿Qué provocó el apagón masivo en la Península de Yucatán? Esto es lo que sabemos

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Activan doble alerta por vientos fuertes en 6 alcaldías de CDMX; en esta demarcación las rachas podrían alcanzar 69 km/h

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

Comprar un celular nuevo no siempre significa gastar una fortuna. Hoy en día existen opciones muy completas por menos de $3,000 MXN que ofrecen buena cámara, batería duradera y funciones que hace unos años eran exclusivas de gamas más altas.

En esta guía revisamos las especificaciones de varios celulares baratos disponibles en México en 2025, comparando conectividad, pantalla, cámaras y batería para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a ti.

1. Samsung Galaxy A16 5G

El Samsung Galaxy A16 5G es el más completo de este listado en cuanto a conectividad y pantalla. Se trata del único con 5G por menos de $3,000, lo que lo hace una apuesta a futuro para quienes buscan velocidad de red. Además, incorpora una pantalla Super AMOLED FHD+, algo difícil de encontrar en este rango de precio.

Especificaciones principales

  • Pantalla: 6.7” Super AMOLED FHD+ (1080 × 2340 px), 90 Hz
  • Procesador: Octa-core (2.2 GHz + 2.0 GHz)
  • RAM: 4 GB
  • Almacenamiento: 128 GB (expandible hasta 1 TB vía microSD)
  • Sistema operativo: Android 14
  • Cámaras: 50 MP + 5 MP (ultra angular) + 2 MP (macro), 13 MP frontal, video hasta 1080p a 90 fps
  • Batería: 5,000 mAh con carga rápida (15-25W aprox.)
  • Conectividad: 5G, 4G, WiFi, Bluetooth, GPS
  • Extras: certificación IP54, sensor de huellas, diseño premium en varios colores

Pros

✅Único con conectividad 5G en este rango

✅Pantalla Super AMOLED FHD+

✅Sistema de cámaras versátil con ultra gran angular y macro

Contras

❌ Solo 4 GB de RAM.

❌ Procesador básico, no apto para juegos

2. Xiaomi Poco C75

El Xiaomi Poco C75 es uno de los celulares más completos por menos de $2,000 pesos, ideal si quieres mucho espacio de almacenamiento y una experiencia fluida en pantalla sin gastar de más.

Especificaciones principales

  • Pantalla: 6.88” IPS LCD, HD+ (1600 × 720 px), 120 Hz, TÜV Rheinland
  • Procesador: MediaTek Helio G85 (2.0 GHz)
  • RAM: 8 GB + expansión virtual hasta 16 GB
  • Almacenamiento: 256 GB (expandible hasta 1 TB)
  • Sistema operativo: MIUI (Android)
  • Cámaras: 50 MP + sensor secundario, 13 MP frontal, video hasta 720p a 30 fps
  • Batería: 5,160 mAh con carga rápida de 18 W
  • Extras: jack de 3.5 mm, sensor de huellas lateral, desbloqueo facial

Pros

✅ 256 GB de almacenamiento interno

✅ 8 GB de RAM con expansión a 16 GB

✅ Pantalla de 120 Hz

✅ Precio muy accesible (menos de $2,000)

Contras

❌ Resolución solo HD+

❌ Grabación de video limitada a 720p

❌ No tiene 5G

3. ZTE Blade V70 Max

El ZTE Blade V70 Max sorprende por la combinación de gran batería, almacenamiento enorme y pantalla fluida de 120 Hz, algo poco común en este rango de precio.

Especificaciones principales

  • Pantalla: 6.9” HD+ (720 × 1640 px), LCD, 120 Hz
  • Procesador: Octa-core (gama media-baja)
  • RAM: 4 GB + 10 GB de RAM dinámica (hasta 14 GB)
  • Almacenamiento: 256 GB (expandible hasta 1 TB vía microSD)
  • Sistema operativo: Android 14
  • Cámaras: 50 MP + 2 MP (traseras), 8 MP frontal, video hasta 1080p
  • Batería: 6,000 mAh con carga rápida de 22.5 W
  • Extras: certificación contra caídas, sensor de huella lateral

Pros

✅ Batería enorme de 6,000 mAh

✅ Pantalla de 120 Hz, fluida para juegos y apps

✅ 256 GB de almacenamiento interno.

Contras

❌ Resolución HD+, algo baja para el tamaño de pantalla

❌ Cámaras secundarias muy básicas

❌ No tiene 5G

¿Cuál elegir?

  • Si quieres lo más completo y preparado para el futuro: elige el Samsung Galaxy A16 5G.
  • Si buscas el más barato con gran rendimiento: el Xiaomi Poco C75 ofrece mucho almacenamiento y pantalla fluida a un precio muy bajo.
  • Si priorizas batería: el ZTE Blade V70 Max es el campeón en autonomía.

Con cualquiera de estos tres tendrás un celular barato, funcional y confiable por menos de $3,000 MXN.

