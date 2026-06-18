Si llevas semanas esperando el momento ideal para comprar boletos y asistir a ese concierto que tanto deseas, este jueves podría ser tu oportunidad.

Ticketmaster activó una vez más su popular promoción 2x1, una dinámica que permite adquirir dos entradas al precio de una en eventos seleccionados y por tiempo limitado. La oferta aplica únicamente para ciertos espectáculos, funciones y localidades, por lo que conviene actuar rápido antes de que se agoten las existencias.

Para ayudarte a sacar el máximo provecho de esta promoción, reunimos cinco conciertos imperdibles que destacan por su propuesta musical, la expectativa entre los fans y, por supuesto, el atractivo ahorro que representa asistir acompañado pagando menos.

Los mejores 5 conciertos para aprovechar el 2x1 en Ticketmaster

Jesse & Joy

Jesse & Joy es uno de los dúos más exitosos y reconocidos de la música pop en español. Integrado por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta, el proyecto nació en México y rápidamente conquistó al público gracias a su combinación de letras emotivas, melodías pegajosas y una interpretación cargada de sensibilidad.

Gloria Trevi

Gloria Trevi es una de las cantantes, compositoras y figuras más influyentes del pop latino. Nacida en Monterrey, Nuevo León, inició su carrera a finales de los años 80 y rápidamente se convirtió en un fenómeno musical gracias a su estilo irreverente, su energía sobre el escenario y letras que rompían con los estereotipos de la época.

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Jorge Muñiz

Conocido cariñosamente como "El Coque", ha destacado principalmente en los géneros de balada romántica y música popular mexicana. A lo largo de su carrera ha interpretado éxitos como “La Otra Parte de Ti”, “Si Supieras” y “Por Tu Maldito Amor”, además de participar en múltiples producciones discográficas y espectáculos en vivo que lo han llevado a escenarios de todo México y Latinoamérica.

Paty Cantú

Paty Cantú es una de las cantautoras más destacadas del pop mexicano contemporáneo. Originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera musical como integrante del dúo Lu antes de emprender un exitoso camino como solista, consolidándose gracias a su talento para componer y su estilo fresco que combina pop, balada y sonidos urbanos.

Espinoza Paz

Reconocido por su estilo romántico y sus letras sinceras, Espinosa Paz ha conquistado a millones de seguidores con éxitos como “El Próximo Viernes”, “Lo Intentamos”, “Un Hombre Normal”, “Perdí la Pose” y “Al Diablo lo Nuestro”. Su música fusiona elementos de banda, norteño y música de autor, lo que le ha permitido destacar tanto como intérprete como compositor.